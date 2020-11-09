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WHA復會台灣仍被阻撓　蔡英文：世界上千位國會議員發聲挺台

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▲▼WHA復會，但台灣仍被阻撓，總統蔡英文表示，全世界已有上千位國會議員發聲力挺台灣。（圖／蔡英文臉書）

▲WHA復會，但台灣仍被阻撓，總統蔡英文表示，全世界已有上千位國會議員發聲力挺台灣。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

在新冠肺炎疫情肆虐後，2020年的世界衛生大會（WHA）復會。總統蔡英文9日透過臉書，一一列出國際社會友人發聲挺台，希望台灣能參與的聲音。她強調，來自世界各國、上千位國會議員的行動，說明了「支持台灣」是國際社會不容忽視的聲音。

首先，蔡英文指出，美國駐日內瓦代表團、日本國會的日華議員懇談會，分別透過聲明和決議，支持台灣受邀參與WHA。

在拉丁美洲方面，蔡英文表示，有17國合計791位國會議員，以國會決議、連署致函、社群媒體推文或錄影等形式，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

在歐洲部分，蔡英文指出，合計644位國會議員、歐洲議會議員，聯名致函WHO譚德塞幹事長，力挺台灣出席WHA；中歐有4國及波羅的海3國合計106位國會議員，也連署並致函WHO譚德塞幹事長，一致表達對台灣參與WHO的高度支持。

另外，非洲方面，蔡英文說，有29國合計181位國會議員，組成非洲地區「福爾摩沙俱樂部」，支持台灣參與包括WHO在內的國際組織。

最後，橫跨全球五大洲國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），發表公開聲明呼籲WHO，接納台灣參與WHA及所有相關的會議、機制和活動。

蔡英文強調，來自世界各國、上千位國會議員的行動，說明了「支持台灣」是國際社會不容忽視的聲音。如果WHO仍因為北京當局的干預，持續拒絕台灣的參與，那麼不僅會喪失全球團結抗疫的機會，也喪失了WHO宣稱的 「HealthForAll」理念。

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