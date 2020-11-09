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永和爆隨機尾隨！一拿出鑰匙「噁男轉身狂追」　她嚇：模仿效應？

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▲▼永和保安路。（圖／翻攝自google map）

▲永和保安路。（圖／翻攝自google map）

記者黃可昀／綜合報導

台灣治安倒退？新北永和一名女子前天下班時，停好車走回家的路上，遇到陌生男子在後方尾隨，「他卻越走越近，我走快到家時拿出鑰匙，他突然轉身要追我」，她嚇到立刻拔腿就跑，燈光太昏暗她沒辦法看清男子長相，警方也很難抓人，經過這次驚魂記她深刻感受到「深夜問題多」。對此，新生派出所所長也做出了回應。

女子在臉書社團「我是永和人」表示，「現在的治安狀況真的差到不行，差點看不見明天的太陽」，她回家經過的路段頭尾都有路燈，偏偏她住在中段沒路燈的地方，加上她深夜才下班，一個人走在黑暗的街道，被心懷不軌的男子盯上，一路尾隨到她到家。

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▲▼獨自回家被尾隨狂追。（圖／翻攝自我是永和人）

▲獨自回家被尾隨狂追。（圖／翻攝自我是永和人）

她注意到被跟蹤後就加快腳步，對方卻越走越近，直到她拿出家門鑰匙，男子突然朝著她衝過來還追了一小段路，她趕緊躲到旁邊新蓋好的大樓並立刻報警，「還好警察來的很快，警察向我問了問題，那名男子莫約身高170，全身臭臭的頭髮也是」，後來在警方的陪同下她才平安到家，「回到家仔細想，會不會又是模仿效應，差點變成台南女大學生事件2。」

貼文引發很多永和人不安，新生派出所所長立即在底下回應，「目前我們除已針對設置的巡邏箱加強巡守外，另外也感謝相關單位立即協助辦理加裝照明設備會勘事宜」，事後也循線抓到尾隨的男子，「經過深入了解，當下並無不法意圖，也無其他不法情事」，如果落單女子深夜回家可求助警方陪同。

其他人回應，「隨身帶哨子跟防狼噴霧」、「保安路晚上真的比較暗和安靜，尤其騎樓有點恐怖，都是一排老公寓」、「我也遇到過，但離那比較遠，就上禮拜，也跟你一樣的情況」、「我在永和也碰過這個人，很怪。」

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