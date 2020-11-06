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快訊／永和恐怖幼教！老師逼吃地上飯菜　5歲女童「邊跪地吃邊被揍」

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▲▼幼兒園。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北市幼兒園某分館傳出虐童行為。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一間幼兒園老師近期對5歲女童施虐，當女童用餐速度過慢，被逼著「罰站吃飯」，還把女童的碗打翻，再逼她跪地徒手撿來繼續吃，更可怕的是，女童含淚吃著地上的食物時，老師還不忘督促她用餐快一點，大力拉扯、捏女童的手臂，造成女童雙臂瘀青，從此不敢再去上學，父母知情後也傷心落淚。

受虐女童父親表示，「從今年10月12日起，我看不到念大班的女兒上學的笑容，因為正當父母認為公立幼兒園應該是最安全的教育地方，殊不知老師卻是成為傷害孩子的劊子手！」

女童父親提到，「10月12日放學回家，老婆發現女兒在學校換了一套衣服回來，詢問老師，僅告知在學校尿褲子，但詢問之下，女兒大哭，進而才知道，中午在學校三樓餐廳用餐時，因女兒與其他兩位同學用餐速度已逾學校規定用餐時間，一名『餅乾老師』要求女兒及另兩名學生罰站吃飯，此時女兒與另一名男學生表示要上廁所，但老師不准，並要求將飯吃完才可以去上廁所，期間該名男學生忍不住在三樓尿褲子了，女兒則是憋著」。

女童父親說，「後來一名別班的老師將女兒手中的碗打翻在地，『餅乾老師』大發雷霆，要求女兒蹲下來將地上的飯菜收拾乾淨，到了晚上，老婆幫女兒洗澡時，才發現兩隻手臂都是瘀青與抓傷，再度詢問女兒，女兒哭著說不敢說，因為老師說不能跟父母亂講話，後來才知道，原來就在老師大發雷霆要求女兒從地方將飯菜撿到碗中的期間，動手對女兒施暴！」

▲▼女童受虐。（圖／家屬提供）

▲6歲女童受虐，家屬心痛不已。（圖／家屬提供）

女童父親說，「隔天（13日）我去園區要求解釋，「餅乾老師」在我及兩位組長的面前，坦承當天情緒失控，所以才會如此粗暴的對待我的女兒，並且請求我的原諒，當下我也心軟，認為老師有心悔過，我就只要求其中一名組長將園內監視器作保留，而組長當下也保證，我就離開了，但下午我老婆去學校，要求看案發當天監視器，園方卻改口說3樓餐廳監視器壞掉了，無法提供！

後來女兒抗拒上學的狀況一直沒有改善，過了2星期後父親才對女童說「不用再去上學了」，女童才露出微笑說，是因為害怕去學校中午吃飯，又道出在案發(12)日中午，「餅乾老師」先要求女兒罰站吃飯，然後別班老師將碗打翻到地上，餅乾老師要求女兒將地上的飯菜徒手撿到碗中，接著動手捏她雙手臂、用力拉扯，再將我女兒帶到二樓的教室，要求我女兒把碗中掉到地上的飯菜吃掉...我女兒哭著把飯菜吃掉，後來尿液也忍不住，因此尿褲子...

恨不得以暴制暴…

女童父親表示，我的心如刀割一樣，恨不得以暴制暴…後來再次向園方強烈表達要看監視器的決心，但依舊獲得「監視器壞掉」的答覆，迄今仍是如此，我深知公門官官相護的立場，但是沒有背景、沒有後台，拿起手機，把電話簿、LINE好友看了一遍，我不知道誰可以幫助我，我只能從新北市教育局局長信箱、新北市長信箱、教育部信箱、院長信箱，逐一陳情..但每寫一次，女兒所受的傷害彷彿又在我眼前發生一次，我心痛、自責，誰能夠體會？女兒的笑容到底去哪了？

後來教育局的處理方式，也令女童父親難以接受，父親說，「撥打電話給新北市教育局公幼承辦人，告知整個案件的來龍去脈，得到的回應是已經進入調查，無法協助處理後續幼兒就學問題，我又接著問，以往你們處理這樣的案件，那些受到傷害的孩童怎麼辦？承辦人:我們沒有這樣的機制。當下彷彿擎天霹靂，我說，不是僅調查案發經過，更重要的是孩子後續的就學協助，如果身為教育局的你們都不能處理，那我要找誰幫忙?承辦人竟不發一語！」

教育局打臉園方「監視器壞掉」的說法，表示檢視2樓教室監視器畫面，確有拉扯幼生之行為，該園已向家長說明並對該師予以考核，並已調離該班，至於家屬期盼女童可以轉學至別的公家幼兒園，其實有困難，因為其他公幼也是額滿，也有許多候補，若直接轉入，其他家長可能也會有意見。

教育局說明，一般接獲公幼疑有不當管教案件，本局皆請校(園)方第一時間啟動調查，並依法處罰(不當管教)處理流程進行，本案10/28接獲通報即立即啟動程序，並針對家長提出新事證查證該師確有不當行為，園方依教師法予以考核，並調離該班，且引進輔導機制，以避免幼生恐懼。

出稿時間：17：52

更新時間：18：24（新增家屬、園方、教育局說法）

▼6歲女童受虐，家屬帶去驗傷。（圖／家屬提供）

▲▼女童受虐。（圖／家屬提供）

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