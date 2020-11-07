師大女學生遭變態尾隨！躲超商崩潰　報案才知「學校認識跟蹤狂」

▲師大女學生被變態跟蹤騷擾。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台南長榮大學日前發生女大生遭擄殺，沒想到時隔沒多久，台北師大周邊也驚傳尾隨騷擾，且校方早就知情，卻沒有積極處理，導致女學生人心惶惶。

一名師大女大生出面控訴，她前幾天下課後，準備過馬路，到對面搭公車回家，沒想到走到一半，竟然有名男子尾隨，過程中不斷貼近她的身體，讓她十分害怕。

女大生指出，該名男子愈走愈近，不斷詢問「有沒有男友」、「介不介意做個男友」，還想要交換聯絡方式，讓她相當不舒服。女大生愈走愈快，男子依然緊隨在後，直到女大生暫時躲進超商，才終於擺脫變態。

▲師大女學生被變態跟蹤，向導師通報，才知道校方早就認識變態跟蹤狂。（圖／《東森新聞》）



女大生相當害怕，向學校導師告知這件事，才知道原來這個人早就被注意到，但校方甚麼都沒有做。據了解，這名跟蹤變態男是師大機電系畢業的學長，在附近工作，常常尾隨、搭訕女學生，又被稱為「機電100」，2017年還曾因類似案件鬧上警局。

實際查詢這名「機電100」，不但會在大馬路上搭訕、騷擾，還會透過臉書加學妹好友，接著用訊息轟炸，詭異的行徑讓人不寒而慄。而師大聽到指控，也出面強調，2日接獲婦幼隊的通知，就已經掌握「機電100」的犯案始末，也有一兆規定進行校安通報，但先前沒有接獲類似申訴，後續會加強宣導。

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