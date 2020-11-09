快訊／江啟臣要蔡英文赴立院報告台美新局　國民黨啟動拜登政黨外交

▲江啟臣、蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

美國大選結果出爐，民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）擊敗現任共和黨籍總統川普（Donald Trump）。國民黨主席江啟臣也於8日召開黨務會議，針對美國新的政治局勢進行研商，將提案邀請總統蔡英文就台美新局勢，赴立法院進行專案報告。

江啟臣8日晚間在臉書表示，隨著美國總統大選結果底定，早上他已透過推特恭賀拜登、賀錦麗兩位美國總統、副總統當選人，期待未來能持續深化中華民國與美國的長久友誼。

江啟臣指出，國民黨與美國兩黨的情誼悠久深厚。美國透過良性的政黨競爭，推動國家發展的民主制度，更是國民黨與美國友人共同珍視的價值。我們期待可以繼續與不分黨派的美國友人，針對台灣國際參與、經濟貿易、民主人權、國家安全等多面向的工作，以互惠雙贏為目標，持續往來互動。

「今天下午，我也邀集相關黨務主管，針對美國新的政治局勢進行研商」，江啟臣透露，會中除了支持立法院黨團提案，要求蔡英文政府就台美新局勢，來立法院進行專案報告；也討論如何才能讓民進黨政府好好回應民意，尤其是它開放瘦肉精豬肉進口的突襲式決策，重新檢討之前對美貿易談判的不妥之處。

江啟臣說，應活化與加速推動本黨對美的各項「政黨外交」工作，不論是加強對在台美國友人的聯繫，或是拓展在美國當地的業務，希望可以維繫老朋友，找出新朋友，同時讓美國各界可以更加了解國民黨的立場與理念，爭取更多支持。

最後，江啟臣強調，面對美國政黨競爭，國民黨始終堅持不涉入友邦內政，維持等距友好，積極互動。中華民國的國際處境艱難，遑論我們沒有討好美國單一政黨的空間與籌碼。國民黨雖然是在野黨，卻絕對不會在外交工作上缺席，而會更堅持透過朝野共同的努力，一起提高中華民國的國際參與以及能見度，維護我國主權與國家利益。

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