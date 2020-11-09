陸學者：拜登或為中美關係帶來喘息期

▲ 美國民主黨總統當選人拜登。（圖／路透）

文／中央社

經歷美國總統川普執政時期充滿硝煙的中美關係，美國總統當選人拜登宣布勝選後，中國學者表示，拜登上台可能會為中美關係帶來一個 「喘息期」。

環球時報引述上海復旦大學美國研究中心副主任信強表示，目前中美的摩擦和對立已遍及所有領域，並處在「快速惡性循環」的軌道上。當前中美戰略互信摧毀、高層政治互動幾乎停擺、沒有任何實質合作，拜登上台，至少中美可在後兩方面有所突破。

至於戰略互信的重建，他說，並非一朝一夕之功，但「預計中美會在疫苗、抗疫、氣候變化等領域恢復較為務實的建設性合作，一些此前停擺的對話和聯絡機制也有望恢復。」

中國國際關係學院校長助理、國際政治系主任達巍則說，美國總統的更換或許不會改變華盛頓對中國政策的總體方向，拜登對中國政策的調整，勢必以川普的政策為基礎。因為近4年間，中美關係和世界都已發生巨大改變，兩國精英和民眾對對方的看法也幾乎徹底重塑。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



達巍說，雖然拜登上台中美仍將繼續競爭，但他不認為拜登政府會實行與中國全面脫鉤戰略；信強則預測，兩國政府可能將首先重新評估此前達成的第一階段貿易協議，可能會有所調整，但已加徵的關稅為拜登政府的籌碼，不會輕易取消。

達巍表示，拜登上台後，美國在關鍵核心科技領域對中國的打壓不會放鬆，但「脫鉤」的範圍有望縮小，如對TikTok和Wechat這種企業，禁令有可能取消，但如華為這類企業，牽涉到中美核心競爭，情況就要更複雜。

達巍說，預計美國在對華為的晶片出售上會有一定鬆動，但在5G建設領域的政策，恐怕很難有所改變。

信強也認為，在航空航天、量子通信、人工智能等核心領域，拜登和川普不會有本質區別，「中美在高科技領域的部分脫鉤，已是必然。」