中國天津增一本土疫情　冷凍庫裝卸工肺CT呈「磨砂玻璃」

▲中國新疆喀什等地疫情趨緩後，天津再現本土新型冠狀病毒感染肺炎。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸本土疫情又起！天津市疾控中心8日中午通報，11月7日18時至8日8時，該市新增本地新冠肺炎確診病例1例，累計報告本地新冠肺炎確診病例138例。該例正是先前媒體報導，有進口冷鏈食品接觸史，於今天凌晨通報新冠病毒核酸檢測呈陽性的冷凍庫裝卸工。

天津市通報，該例為38歲，男性，居住於天津市中新生態城，系天津海聯冷凍食品有限公司裝卸工人（即為新聞媒體早前報導核酸檢測陽性者）。患者發病前14天有進口冷鏈食品接觸史、無外出史，無疑似病例和確診病例接觸史、未接觸發熱或呼吸道症狀患者。

目前，天津累計報告本地新冠肺炎確診病例138例，其中男性75例，女性63例；在院1例（為普通型），治愈出院134例，病亡3例。

通報稱，該患者11月4日參與公司進口冷凍食品搬運工作。11月7日，山東省德州市通報該批冷凍食品發現外包裝標本新冠病毒核酸檢測陽性。接到通報後，相關人員進行隔離，場所封閉，採集咽拭子進行新冠病毒核酸檢測；8日2時許，該患者新冠病毒核酸檢測陽性，送至海河醫院。

根據當地醫院胸部CT結果，雙肺上葉、右肺中葉、雙肺下葉呈現「磨玻璃樣影」及實變，分型為普通型確診。

經官方排查後，目前天津有暴露史、接觸史人員現核酸檢測結果均為陰性，冷凍庫被封鎖管控，患者住所156人完成採樣，結果待出。

在此之前，中國國家衛健委今晨通報，截至7日24時，全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診28例，均為境外移入。

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