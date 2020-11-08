中國防冬季疫情　李克強提倡「愛國衛生運動」

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／綜合報導

隨時序進入秋冬，為防新冠肺炎疫情再起，中國大陸國務院總理李克強近日強調，「要把愛國衛生運動與冬季疫情防控、流感等其他流行病防治結合起來。」繼續落實好戴口罩、保持社交距離等要求。

事實上，近期為防控疫情反覆，包括上海市等地，已再次將防控要求趨嚴，制定如在特定公共場所不戴口罩、不配合防疫規定，需負擔法律責任等。

▲因應肺炎疫情，大陸近日再次禁止多個疫情嚴峻國家人員入境。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，在外防輸入上，中國大陸駐各國使領館5日起陸續發布公告，除中國公民外，再次禁止人員從英國、比利時、孟加拉國、菲律賓、俄羅斯及義大利等多國入境，即使持有有效簽證。

據《中國政府網》，李克強近日已針對冬季疫情防控，在6日召開國務院常務會議，他在會上表示，「我們在疫情防控中積累的好經驗和好做法，比如勤洗手、室內通風、分餐公筷等，這其實也是愛國衛生運動長期以來倡導的。」

李克強要求，要總結防控經驗，科學研判疫情形勢，完善防控聚集性疫情的應急預案，加強防疫物資保障，合理調配流調、檢測、救治等防控力量，實事求是、公開透明發布信息。

會議決定多項整治方案，包括推進城鄉環境衛生綜合整治，聚焦農貿市場、小餐飲店、老舊小區、城鄉結合部等；加強公共衛生設施和垃圾、污水等處理設施建設，嚴厲打擊亂排污；完善醫療廢物和污水處理；引導公眾養成良好衛生習慣，倡導健康生活方式，提倡戒菸限酒、適量運動、合理膳食，開展健康知識科普，將健康教育納入國民教育體系，提高公眾健康素養和全民健康水平，推進「健康中國」建設。

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