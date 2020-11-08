解放軍機南海連飛10小時　陸官媒：有重大戰略意義

▲解放軍戰鬥機於南海單次飛行時間創紀錄。（圖／翻攝自央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

日前大陸央視公開解放軍空軍某部殲擊機（戰鬥機）部隊，於南海完成連續飛行10小時的挑​​戰畫面後，鷹派官媒《環球時報》8日刊文解讀稱，此舉除創下單次飛行時長的新紀錄外，亦對解放軍實現南海海域警訊全覆蓋，具有重大戰略意義。

據央視畫面，中共解放軍空軍某部殲擊機部隊飛行員王英、盧賡等，駕駛解放軍戰鬥機在南海海域，完成連續飛行10小時挑戰，超越之前8小時30分鐘的最長單次飛行時長。

▲解放軍機準備起飛。（圖／翻攝自央視新聞）

報導解讀稱，由於該部隊主要作戰任務在南海，若以覆蓋範圍來看，前往南海海礁警訊一次需要10小時，因此此次挑戰對解放軍南海海域全覆蓋警訊，具有重大戰略意義。

從演訓過程來看，除由王英、盧賡兩飛行員執行任務，還有中隊成員護航，戰機並在空中進行加油。飛行員攜帶有長時間飛行專用食品袋，包括礦泉水、巧克力等。

另一方面，中共解放軍報亦於8日曝光，近日空軍航空兵某團，組織實彈地靶訓練，以檢驗飛行員對地攻擊能力，過程中數架殲10戰機起飛，對地面靶進行射擊。

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▼解放軍報釋出殲10戰機近日實彈打靶演訓畫面。（圖／翻攝澎湃新聞）

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