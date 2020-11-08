中印第八輪軍長級會談　確保部隊克制「避免誤判」

▲印度軍人持槍立於中印邊界，雙方之間緊張局勢仍未改善。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中印邊境對峙第七個月，兩國6日在楚舒勒（Chushul）舉行第八輪軍長級會談。中國國防部8日通報，雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區脫離接觸坦誠深入和建設性地交換意見，並確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判。

本次會談後中國國防部公開內容，與10月12日兩軍舉行的第七輪軍長級會談大致相同，其中在落實領導人共識後，內容從不讓分歧上升為爭端，更改為確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判。中國國防部表示，雙方同意近期舉行下一輪會談。

▲中印邊境的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

中方通告稱，中印雙方一致同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判；雙方同意繼續通過軍事和外交渠道保持溝通，在此次會談基礎上，進一步推進其他問題解決，共同維護邊境地區和平安寧。

印媒《印度時報》日前曾報導稱，很可能於6日舉行的第八輪會談，印方將在嘗試解決印中邊境衝突的同時，印度似乎也在積極修復與尼泊爾的關係，避免出現與中國、巴基斯坦、尼泊爾三國的關係，同時因領土糾紛陷入緊張的局面。

印媒揭露，印中雙方目前在對峙地區各自陳兵5萬多人，並部署有坦克、榴彈炮及其他重型武器。

中印邊境「實際控制線」一詞在1993年和1996年簽署的中印協定中獲得了法律承認，但對其具體確切的位置，兩國並未達成共識。期中，西段線位處中國新疆和田與印控拉達克交界，模糊地帶被印度視為查謨和克什米爾邦的一部分，該線也是目前中印雙方主要爆發衝突、互派軍隊的地區。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！