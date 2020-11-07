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2024是兩岸問題關口　趙春山：台灣要獨立那就是戰爭

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▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）

▲中共建政70年大閱兵 。（圖／路透社）

文／中評社

對於未來兩岸情勢，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社訪問表示，維持現狀長期來講不太可能，甚至越來越難，蔡英文任內勉強還可以，但未來要選2024的領導人，就會被逼表態統或獨，沒有第三條路，不統、不獨很難持續下去，2024會是處理兩岸問題的一個節點與關口。他直言，「只要台灣要獨立，那就是戰爭，先避險、創造和平、再談統一，是未來台灣領導人要面對的問題。」

趙春山，1946生，馬英九兩岸政策重要智囊，在馬英九政府時代，擔任亞太和平研究基金會董事長、遠景基金會董事長，也是2015年“馬習會”重要幕僚之一，現為淡江大學大陸研究所榮譽教授。

趙春山表示，兩岸關係現在有三條路，統一、獨立、不統不獨。獨立不可能，因為就是軍事戰爭；不統不獨也難長久；“統一是要怎麼統一的問題，未來一定往這個方向走”。“如果這些通通不要，就準備打仗”，“武統跟反武統之間戰爭”，台灣方面如果不希望戰爭解決兩岸問題，就要準備好方案。

兩岸一前一後舉行馬習會5週年研討會的意涵？趙春山指出，這是中國大陸再度強調，九二共識之下什麼都可以談，舉行習馬習會週年研討會，就是要再度強調這一點。但也代表大陸方面釋出善意、和平的訊息，不像前一段時間以戰狼的形式，對待兩岸問題，沒有人是喜歡打仗。

他也認為，四年內兩岸不會發生戰爭，明年中共建黨100年、2022年要舉行20大、2023年舉行兩會，中國大陸現在的努力為了創造他們最有利條件。

▲▼淡江大學中國大陸研究所教授趙春山。（圖／記者陳政錄攝）

▲淡江大學中國大陸研究所教授趙春山。（圖／記者陳政錄攝）

至於蔡英文卸任前，兩岸關係是否能明確進行兩岸會談，趙春山指出，目前蔡英文內外有壓力，很難去跟中國大陸談，且蔡英文連九二共識都不願意說，是無法跟中國大陸談判。雙方應該找到九二共識2.0版，九二共識處理事務問題，之後政治問題要政治手段解決。

他表示，中國大陸2027年要達成軍事現代化，2035年達成遠景目標都是內政優先，台灣問題先擺在旁邊，中國大陸也知道蔡英文不會“台獨”，中國大陸會慢慢先影響台灣內部，“在這之前要打仗，不是這麼容易”。

若2024年是處理兩岸問題節點，2024總統參選人要對兩岸論述明確表態嗎？趙春山分析，兩岸不可能再繼續維持現狀。兩岸是要融合，中國大陸一定會極限施壓，要台灣面對這個壓力，不統、不獨是模糊，但中國大陸之後不可能讓兩岸關係繼續模糊。現在不獨可以，但是將來一定會面臨統一壓力，而且會在蔡英文任內就開始施壓，2024要接班的人壓力更大。

他強調，如果2024的領導人是要台灣獨立，兩岸就是軍事對抗，但那就看台灣人民的選擇，2024會是處理兩岸問題的一個節點跟關口。

他也說，中國大陸目前可以讓蔡英文繼續不獨不統路線，但是中國大陸有2035年的時間表，一定要拿出兩岸成績單，如果要有成績單，兩岸關係勢必會有進度。中國大陸目前手上有很多牌，經濟的牌都還沒有打出來，ECFA還沒中斷，他們會陸續出牌逼台灣表態。

▲▼習近平、蔡英文。（圖／翻攝自新華社、記者林敬旻攝）

▲缺乏互動政治基礎，兩岸關係趨冷。（圖／翻攝自新華社、記者林敬旻攝）

趙春山提到，從習近平第19屆五中全會等陸續透露出，以和平統一處理兩岸問題，現在美中關係不會停留在原點，會長期競爭下去，若照這樣情形發展，大陸不會放任兩岸持續不統不獨的狀態。

他進一步提到，民進黨是有台獨黨綱的政黨，國民黨這時候若能有和平統一方案，能跟民進黨做出區隔。這個方案不是一國兩制，也不是一國兩制、台灣方案，就是統一的方案，但不見得會達到，兩岸關係除了務實，也要保留務虛的理想性，才能進入談判過程。

他舉例，就像兩韓把統一當成最後目標，但是否要走向最後目標，目前條件不允許。但他們用談統一來創造和平，統一是目的，和平是手段；等到有和平環境再來談統一，等待條件必須要在和平狀態下展開，這樣發展過程對兩岸關係是好的。

趙春山也直言，只要台灣要獨立，那就是戰爭，有統一才能和平，但要擺脫過去九二共識，九二共識僅是處理事務問題，兩岸要處理統一問題，九二共識階段性任務已經過去，和平統一要納入。如果台灣不統一，也要告訴大家為什麼現在不能統一，但要觸及這個問題，可能是蔡英文之後的事情，中國大陸現在不想處理兩岸問題。

▲▼台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演-雷霆2000。（圖／記者呂佳賢攝）

▲漢光反登陸作戰實兵操演。（圖／記者呂佳賢攝）

他表示，蔡英文任內大陸還不是把統一作為目標，但是四年之後，中國大陸對台灣問題不可能沒有任何進展，那大陸就無法民族復興。未來也不一定是統一，可以是統合，反正兩岸要朝合的方向邁進。他指出，陳水扁執政時就喊過文化、經濟、政治統合，在民進黨黨綱有台獨黨綱時，都沒有放棄統合的方案，李登輝時代還有國統綱領。

趙春山表示，國民黨現在沒有執政包袱，更應該要提出來和平統一的方案，如果國民黨要跟民進黨走一樣的路，就沒有區別了。維持現狀不可能再維持下去，就要有統一方案。但是有統一方案，不見得就要統一，但是可以換取和平，等過幾年水到渠成。

他說，現在台灣只能講獨立，卻不能講統一，應該要有言論自由。對台灣來說，台獨是假議題，創造和平條件後，討論如何合在一起。先避險、創造和平、再談統一，是未來領導人要面對的問題。

他表示，台灣方面可以拖延到2024，屆時的總統參選人一定要提出和平統一方案，因為兩岸關係就是形勢比人強，台灣這方面一定要有因應。中國大陸日程表下來了，統一問題不能排除，能不能做得到，現在不知道，但是不會排除。

▲▼台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演-眼鏡蛇直升機地獄火飛彈。（圖／記者呂佳賢攝）

▲眼鏡蛇直升機發射地獄火飛彈。（圖／記者呂佳賢攝）

 

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