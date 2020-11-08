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會不會武統台灣？前國台辦副主任揭「第三條路」：已具備解決實力

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▲▼前國台辦副主任王在希。（圖／記者曾俊豪攝）

▲前國台辦副主任王在希。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

11月以來共機已6度擾台，台海形勢緊繃攻台聲浪四起。對此國台辦原副主任、海峽兩岸關係協會原副會長王在希認為，美台互相利用是導致緊張的根本原因，除了和統與武統外，還有第三條道路可供選擇，那就是「北平模式」。

▲▼共機運8遠干機擾台,運8,共機。（圖／國防部）

▲共機運8遠干機。（圖／國防部）

解放軍近期分別在大陸沿海四個海域，舉行高強度的陸海空實戰化演練，共機抵近海峽中線繞台巡邏，日漸嚴峻的形勢牽動美中台神經。國台辦原副主任王在希指出，美台互相利用是導致台海形勢緊張的根本原因。

他具體闡述道，近年來川普政府為了對華推行強硬遏制戰略，頻繁打台灣牌，美台關係由原來的純民間性質變為準官方、半官方，由原來的盡量維護台海地區和平穩定，變成現在的蓄意在台海地區製造軍事緊張局勢。

王在希接著稱，面對美國此舉，蔡政府心甘情願充當美國對華遏制戰略的棋子，「依美抗中、以武謀獨」的圖謀，導致台海局勢陷入70年來最為嚴峻複雜的局面，「其實，民進黨當局不惜花費巨資，通過購買美國先進武器來抗拒統一、尋求保護，是不可能的。一旦台海出現軍事衝突，儘管兩岸都會蒙受不同程度的損失，但對台灣來講是不可承受之重，美國屆時將坐收漁翁之利。」

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲解放軍陸軍。（圖／CFP）

「和平統一的可能性正在減小」，王在希認為，台灣內部得情況已經發生根本性變化，但解決台灣問題除了「和統」與「武統」外，還有第三條道路可供選擇，即「北平模式」，以戰迫和，以武促統，兵臨城下，不戰而屈人之兵，這樣可以最大限度地減少傷亡，縮小代價。

王在希也指出，無論如何，不動用軍事武力這個手段，光是依靠政治談判、民間交流、一味讓利，可能難以達到實現兩岸統一的目的，當然無論將來是和統還是武統，爭取台灣民心、做台灣人民的工作還是要堅持，該談判的時候還是要談，兩岸民間交流也還要繼續推動，惠台政策也還要實行，「但我們應該明白，從分裂走向統一，關鍵是靠實力，這也是一個硬道理。」

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

至於「實現祖國統一」的時機選擇問題，王在希表示，當天大致有三種不同看法，一種是認為不要急、慢慢來，只要大陸經濟實力發展到今天美國這樣程度，台灣自然會與大陸統一；第二種是先解決台灣問題，再集中精力發展經濟，長痛不如短痛，現在就應動用武力把台灣問題一勞永逸地徹底解決；第三種主張既要有緊迫感，但也不能操之過急，尋找一個最佳的、起碼相對有利的時機。

王在希強調，中國發展到今天，已經基本具備解決台灣問題的實力和條件，也有隨時粉碎「台獨」分裂圖謀的充分準備，台灣「獨立」已經沒有可能，「正因為我們有了這樣一種底氣，我們可以更加從容地來解決台灣問題。」

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