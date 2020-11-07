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共機狂擾台西南海域　退將爆欺敵戰術：作戰時打北部

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▲▼共機運8遠干機擾台,運8,共機。（圖／國防部）

▲▼共機運8遠干機。（圖／國防部）

文／　中評社

針對中共解放軍飛機不斷出現在台灣西南海域，陸軍退役少將、前國防大學陸軍學院副院長李玉文接受中評社訪問分析，中共若要解決台灣問題，攻打外島沒有意義，會直接攻打台灣本島，但速戰速決打北部最快，不會從南部，現在就是「戰略欺敵」，不斷疲勞台灣，掌握「力量、空間、時間」戰略要素後伺機出手。

美國大選前後有特別變化？李玉文表示，目前美日印澳聯合軍演防止中國蠢蠢欲動，但中國也不會在美國有準備之下出手，要打架絕對不會在擂台上擺好陣勢。

李玉文，1951年生，嘉義出生。陸軍官校43期，歷任陸軍裝甲旅旅長、機械化師師長、裝甲兵訓練指揮部副指揮官兼副校長、“國防大學”陸軍學院副院長等職，少將退役。著有“顛覆軍事：一個老兵的自述”、“台海風雲：一日陷台”兩本書。

為何中共解放軍戰機持續一直在台灣西南空域活動？李玉文分析其用意表示，第一點是威攝恫嚇，第二點是阻止美國從南海過來，第三點是若從宮古海峽進出很容易受到日本牽制，第四點有可能就是想從南部登陸。他推測主要用意可能有這些，其他意義就不太大。而菲律賓和中國關係是緩和且靠攏中國，南海部分的海空軍比較容易配合，東海、黃海、渤海較複雜。表面上看起來是這樣。

換另一個角度來看，李玉文表示，中國大陸如果要攻打台灣，決勝點在哪裡？外島包含澎湖、金門，馬祖太靠近大陸就不在討論份圍內，那要問中國拿下澎湖與金門有何作用？能影響台灣民心嗎？台灣人個性是死鴨子嘴硬，拿下澎湖、金門對台灣沒有切膚之痛，台灣老百姓仍是不痛不癢。

▲▼戰機掛彈升空反制共機。（圖／翻攝軍聞社影片）

▲我戰機掛彈升空反制共機。（圖／翻攝軍聞社影片）

再來，李玉文指出，奪取金門、澎湖就是直接進入作戰狀態，等於打起仗來了，那台灣問題有解決嗎？答案是沒有，台灣還在，台灣人的民心會如何？一定是卯起來死拚到底絕不妥協，因為根本沒有打到台灣，台灣人嘴巴硬得很，為何要投降？金門澎湖要拿就給，反正不影響台灣民生問題。

李玉文強調戰略三要素「力量、空間、時間」，台灣從最早期是攻勢作戰，因為海空軍比大陸強，準備要反攻大陸；隨著時間推移，實力越來越接近，力量消長，台灣變成攻守一體；再繼續推移下去，台灣變成守勢作戰，因為海空已經不如中國大陸。

李玉文解釋，金門離台灣這麼遠，離大陸這麼近，台灣怎麼救，就算大陸打台灣，金門有辦法救台灣嗎？也一定過不來，所以外島在戰場上會變成游兵，意思是沒有功能，只能袖手旁觀，所有武器裝備都無法作用。因此中共奪取外島沒有意義，台灣也不會出兵支援，打澎湖、金門沒有意義也無法解決台灣問題。

但是如果中共要攻打台灣本島呢？李玉文指出，中央政府都在台北，打南部有沒有用？打了南部後再往北部打，變成仰攻，從北往南是俯攻，解放軍從南部登陸曠日廢時，到底希望一天打完還是一週打完？當然越快越好，快到全世界措手不及更好，若打中部可能還有點道理，既可切斷南部增援，全力往北部打。

針對中共飛機都在西南海域飛，李玉文認為，可能是要誤導，誘導對方判斷錯誤，這是一種「戰略欺敵」，意思是平常一直飛西南方，讓對方誤以為要攻打這裡，等到作戰時卻不打西南方，反而打到北部去了。因此現在主要是騷擾、威懾、恫嚇，甚至是疲勞對手。

▲▼共機運8遠干機擾台,運8,共機。（圖／國防部）

▲共機頻繁騷擾我西南海域。（圖／國防部）

會一直飛到要打的那一天嗎？李玉文回答，不會，反正就是先想辦法疲勞台灣，打人時則不動聲色，畢竟會咬人的狗不會叫，除非中共同時在準備，就有可能演習演習就演成真的了，立即轉變為戰時狀態。

李玉文表示，所謂的「戰略欺敵」牽涉很多因素，因為不是出手的一方，也不知道到底怎麼打，台灣就只能靠高層去研判了。但是若要出手，一定是「力空時」一起配合，要打就是突擊，且是全面突擊讓台灣措手不及，所以只要掌握絕對空優，後續部隊一上來，對手就動彈不得。

李玉文說，二戰開始，失去空優的就不用打仗了，等於完全戰敗。台灣的飛機又老舊，飛行員又少，壓力相對大增，台灣又不敢開第一槍，美國也不敢，且台灣飛機不上去伴飛，也不知道中共會臨時採取什麼動作，因此現在中共就是先疲勞台灣。

▲▼漢光34號演習,漢光演習,UH-60M,黑鷹直升機,陸軍航特部,國軍特戰官兵,反空機降作戰演練。（圖／記者李毓康攝）

▲漢光34號演習反空機降作戰演練。（圖／記者李毓康攝）

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