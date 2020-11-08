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捷報！世界青少年發明展台灣奪28金　大會總金牌數47面佔6成

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▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部表示，IEYI世界青少年發明展有別於其他國際發明展。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

教育部今（8日）指出，我國在2020年第16屆IEYI世界青少年發明展大放異彩，總金牌數47面中囊括了28面，成績亮眼。教育部肯定師生的傑出表現，期盼更多學校鼓勵學生活絡思考、創造發明，並踴躍透過各項國際競賽增加實力，再創佳績。

IEYI世界青少年發明展以6歲到19歲青少年為主要參賽對象，強調青少年創新與發明能量。競賽分為「災害應變」、「農糧技術」、「運動育樂」、「安全健康」、「社會照顧」、「綠能科技」及「未來世界科技繪圖」等7項。教育部說明，本次賽事原訂於俄羅斯舉辦，因國際疫情持續嚴峻，大會決議改為線上競賽，我國代表隊在9國、158件作品中脫穎而出，大會總金牌數47面，我國即囊括28金，成績亮眼。

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教育部表示，IEYI世界青少年發明展有別於其他國際發明展，考慮青少年經濟能力，不收報名費、攤位費，公平性高，提供全球傑出青少年展現發明與創造的舞台。參賽作品皆基於解決問題或符合個體需求出發，構思可行的解決方法，注意材料或感測器的特性與限制等（科學Science）；透過模型製作過程培養工具選用等科技（Technology）素養；應用數學（Math）解決發明品穩定性，及可再造性、安全性等工程（Engineering）思維；透過成品的工程設計過程培養藝術（Art）涵養，構成專題式的STEAM學習歷程。

教育部指出，108課綱高中教育階段的「探究與實作」課程，涵蓋探究本質的實作活動、跨科的學習素材、多元的教法與評量方式。世界青少年發明展鼓勵學生創新發明，符合新課綱精神，擺脫過往以考試領導教學、重視知識記憶的教育方式。透過競賽促使創新想法具體化；並從創意作品觀摩與發表中發現問題，並激盪更多解決的創意，藉此加強青少年動腦思考、創造發明的素養，也能讓產業界、學術界及執行者互取所長並相輔相成。

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