加強校園安全破網　教育部攜手內政部訪視聯合大學校安措施

▲教育部長與內政部攜手合作訪視偏鄉大專，全面強化校園安全防護網。（圖／教育部提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生發生不幸事件後，引發各界關注校園、社區安全問題。教育部潘文忠、內政部次長邱昌嶽與警政署陳家欽今（6日）共同到國立聯合大學，檢視校園內外安全防護措施。

教育部指出，藉由實地走訪八甲校區及二坪校區等八處校內外有安全之虞地點，找出安全死角，檢視校園內外照明、監視、緊急廣播、警示及求救鈴等相關設施及巡查宿舍、圍牆、廁所、垃圾場等偏僻陰暗地方之區域熱點。

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潘文忠訪視後表示，有關聯合大學區域照明及監視需求，教育部將提供協助，另有關學校聯外道路為易肇事交通意外事故之路段，教育部將跟交通部進行會商，進行協助學校校園外道路改善問題，以降低學生交通安全事件發生。另學校校園安全內外環境及學生住宿處所安全，學校會與苗栗縣警察局共同巡視、會勘校園內、外照明設備、監視錄影系統及學生行經動線安全，並進行全面清查與檢視，如有缺失應立即通報相關單位，以最快的速度改善。

潘文忠再次強調，大專校院應全面強化各項校園安全機制與措施，第一時間重新盤點並啟動校園安全檢核機制與應變措施；參照中小學全面建立巡查熱點，密切與警政、民政單位、縣市政府合作聯繫，主動與轄區派出所研商校園周邊至少3處巡查熱點；強化偏遠地區學生交通安全，對校園周邊學生租賃住宿區改善公共運輸，持續推動擴大「公車進校園計畫」；設置多國語言境外生服務專線，提供各種諮詢與緊急服務，學校內亦有單一專責窗口於第一時間協助，並強化外籍生生活照顧與陪伴，緊密與警政單位合作，讓外籍生能更安心與安全；另若學校有校安設備上需求，教育部會優先補助，以強化校內與校外安全。