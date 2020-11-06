獲教育部補助1億930萬元　虎尾農工教學實習大樓落成剪綵

▲國立虎尾農工機械群科及商科教學實習大樓」落成，雲林縣副縣長謝淑亞、國教署秘書室葉信村主任及嘉宏營造董事長周益等人共同剪綵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾高級農工職業學校今(6)日辦理「國立虎尾農工機械群科及商科教學實習大樓」落成啟用典禮，由教育部補助1億930萬元，為一棟兼具現代化、前瞻性、實用 性及符合無障礙空間概念之教學實習大樓，建築物為地上4 樓。雲林縣副縣長謝淑亞、國教署秘書室葉信村主任及嘉宏營造董事長周益等人共同剪綵。

虎尾農工校長李重毅指出，機械群科及商科教學實習大樓將供機械群科進駐，內 設有 CAD/CAM 電繪、CNC 車(銑)床、選手訓練室、專題 實作、及創新製造等多間實習工場，建構機械群科優質教 學環境，以提升學生學習成效，機械被認為是「工業之母」，早期齒輪、傳動機構、汽車零組件等基礎工業製造。

李重毅說，隨時間演進，現今產業機械如機器人、半導體生產設備 等都須機械人才支援，所以虎尾高級農工職業學校於1969年設機工科、現為機械科，1999年設機械製圖科、現為電腦機械製圖科，在在顯示學校辦學及讓學生接軌企業之用 心。新大樓由機械群科進駐，期將數控及電腦化精密科技設備充分運用，培育在地優質技術人才。

國立虎尾農工李重毅校長表示，新建大樓建置融入108 課綱同群跨科及十二年國教「自發、互動、共好」精神， 期許以機械群科資源共享為學校教育主軸，今逢虎農92週年校慶運動會及大樓新建落成啟用，願國立虎尾農工莘莘 學子得以頭角崢嶸。

▲國立虎尾農工今(6日)辦理機械群科及商科教學實習大樓落成啟用典禮，「國立虎尾農工機械群科及商科教學實習大樓」由教育部補助1億930萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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