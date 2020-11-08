騎士夜闖中橫管制區「跳百米懸崖」失蹤36hrs…警消+7空拍機搜救

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

邱姓男子6日傍晚騎機車闖入尚未開放的中橫公路德基至谷關段，先撞傷1名管制人員，接著再向前猛騎了22公里左右便棄車逃逸，最終於谷關端隧道口處跳下深約100米的邊坡懸崖，身影當場消失。和平分局指出，昨（7）日從早搜索至傍晚分仍未尋獲邱男，遂今（8）日上午8時聯合消防再出動，並派出空拍機、神鷹搜救隊一同進行吊掛搜尋作業。

▲邱姓騎士6日不明原因闖入台中中橫公路未開放路段，隨後跳下百米深懸崖消失，車仍遺留現場。（圖／民眾提供）

▲邱姓騎士目前仍下落不明，警消8日再出動吊車及空拍機加入搜救。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方初步調查，闖入中橫公路德基段的為邱姓男子（37歲），與父母同住新竹，6日上午8時許獨自騎車出門，父母也不知為何兒子傍晚時分會出現在中橫公路，也不解為何會擅闖未開放路段、撞傷1名管制人員還跳下懸崖；6日晚間父母接獲通報後也已趕往現場，與警消共同尋人。

警方指出，由於該路段尚未完全開放，因此入口處有2名管制人員把守，邱男約在傍晚5時許騎車經，不顧管制人員攔阻後逕自闖入，還猛催油門，一路往谷關方向行駛。

管制人員見狀後不敢大意，駕車尾隨在後；邱男在往前騎了22公里後，於晚間6時許抵達谷關端隧道口處，另組管制人員因接獲通報意圖上前攔阻，但其中一人卻遭撞擦傷，邱男隨後還棄車逃逸，徒步往隧道處躲藏，隨後疑似自深約100米的邊坡處一躍而下，身影消失在濃濃的夜色中。

▲神鷹搜救隊5名成員上午9時30分加入搜救。（圖／記者李忠憲翻攝）

和平分局表示，邱男消失第一時間，警消有以繩索垂降進行搜救4小時，無奈未發現他身影，昨（7）日歷經一整天搜索，直至下午5時35分仍找不到人，遂今天上午8時許，消防聯合台中市都會救難協會11人及谷關派出所2人，到達現場繼續搜救，不僅派出7台空拍機、吊車，9時30分神鷹搜救隊5人再加入，希望能儘快找到人。

警方指出，依據《道路交通管理處罰條例》駕駛人經警察、或管制人員制止時，仍拒絕停車而逃逸者，可處新台幣1萬元以上、3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。

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