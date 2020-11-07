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台中總站夜市力求重開業！全國最大亂象猛　市府：這關鍵還沒過

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▲台中最新總站夜市。（圖／總站夜市提供）

▲台中總站夜市復業進度曝光，市府坦言：僅剩交通問題有待解決。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

號稱全台最大、最乾淨的台中總站夜市上月盛大開幕，吸引大批人潮，事後卻爆出業者未取得申請營運許可擅自營業，在10月13日被勒令歇業。歇業期間業者也遞交補資料，市府已將申請資料送交各局審查也陸續得到回覆，但據了解，現僅剩交通局審查未過。交通局長葉昭甫坦言，交通局審查重點包括停車，交通維持以及交通指示牌面設置等問題，這些部分都還有待解決。

總站夜市日前在臉書PO出貼文，表示這段時間一直在努力解決各個難題，已在敦富一街上設置總站夜市專屬停車場，佔地千坪，可提供兩百多個車位給消費者，步行到夜市僅約4分鐘時間。經發局長張峯源表示，已將業者申請資料送交各局審查，包括環保局等都已經回覆通過，目前僅剩交通局尚未回覆。

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▲▼台中「總站夜市」根本沒核准！經發局稽查勒令停業：再營業按次罰。（圖／台中市政府經發局）

▲台中「總站夜市」國慶連假熱鬧開幕，卻爆出根本未取得營業許可證。（圖／資料照片）

總站夜市選在國慶連假營業，占地千坪、300多個攤位進駐，主打多元美食，現場還設有2座貨櫃屋，吸引大批遊客前往逛街，但龐大人潮帶來交通亂象，附近居民怒喊「塞爆了！」、「台中提早跨年！」，此外夜市電力不勘負荷還發生多次跳電事件，而台中市政府先轟夜市未取得執照違法偷跑，之後又火速前往稽查並開罰6萬元，夜市負責人也不得不宣布，暫時停業，全力配合政府審查。

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