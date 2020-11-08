進社區拒量體溫…台中男抓衣領「暴打保全」慘了！公司揪他上法院

▲高級社區不願量口罩配合防疫政策，竟對保全動粗還砸櫃台。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

台中市一名男子昨日清晨進入北屯區某高級社區時，被保全要求量體溫，男子認為他是大樓住戶，不需要量體溫，結果竟大發雷霆，在櫃台邊不斷飆罵保全，更多次揮拳推人，還將櫃台上的東西往保全身上丟，囂張畫面被放上網路後引發眾怒，該保全公司也將提告以保護員工權益。

根據監視器畫面，該名男子昨日清晨6時許進入社區，值班保全拿出社區公告，要求男子量體溫配合防疫政策，男子稱自己是住戶而非訪客，隨後暴怒將櫃台上的文件往保全身上砸，更不斷飆罵髒話。

「X你娘我是訪客嗎？」男子情緒失控不斷咒罵三字經，砸完東西後還不解氣，衝到櫃檯裡動粗，數度重推保全還持續大小聲，保全好言相勸，希望男子戴好口罩，男子又揪住保全衣領，更叫囂要他報警，行徑囂張可說目無王法。

監視器則完整錄下男子猖狂舉動，畫面被放上網路後引發眾怒，有網友認出施暴男子，直言他「累犯有前科」、有此行為「不意外」，保全公司則將提告，以保護員工權益。

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