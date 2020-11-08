快訊／台中警追闖紅燈駕駛　路口遭撞「噴飛20m」機車爛毀卡路旁

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中第一分局大誠分駐所楊姓員警8日清晨5時04分執行巡邏勤務時，於中區自由路、公園路口發現一輛闖紅燈自小客車，當即騎車追上攔查，不料行經自由路、雙十路口時卻遭另輛轎車撞上，楊員當場彈飛20公尺，警用機車也遭撞毀、卡在路旁指示牌桿下；幸楊員經送醫治療後，僅手腳擦傷，並無大礙。

▲台中警查緝闖紅燈自小客，路口遭撞飛20公尺。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方指出，大成所楊員與白員清晨時分執行巡邏勤務，並於路口發現一輛自小客車闖越紅燈，當即騎車追上攔查，楊員一路尾隨違規自小客，不料行經自由、雙十路口時，疑因視線昏暗，遭到自雙十路駛來的另輛小客車撞擊，楊員當場連人帶車噴飛20公尺。

▲陳姓駕駛先見到一輛自小客闖紅燈穿越路口，楊員隨即騎著警用機車出現，他反應不及當場撞上。（圖／民眾提供）

撞上員警的陳姓駕駛表示，當時開車經過路口，先看到一輛小客車闖紅燈穿越，接著就看到警方騎著警用機車出現，完全來不及反應，當場撞上。

雖然警用機車遭撞後爛毀，機車椅墊、後照鏡、車燈、警示燈幾乎破裂全毀，車體也卡在路旁指示牌桿下，但楊員幸運僅手腳擦傷，送醫治療後已無大礙。警方指出，後續將針對該輛違規闖紅燈轎車依規製發，並再次呼籲警方針對任何脫序行為均強勢執法，絕不容許任何不法行為，以維市民安全。

▼警用機車遭撞後爛毀卡在路旁指示牌桿下。（圖／民眾提供）

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