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韓裔民團在柏林設慰安婦少女像　日本官房長官：將盡力溝通拆除

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▲▼由「韓國協議會」（Korea Verband）主導設立象徵慰安婦的和平少女像。（圖／翻攝自Korea Verband官網）

▲加藤勝信表示，將致力於拆除這座象徵慰安婦議題的和平少女像。（圖／翻攝自Korea Verband官網）

記者張寧倢／綜合報導

柏林28日舉行了由韓裔市民團體主導，象徵慰安婦的和平少女像揭幕儀式，這是第一座在德國公共空間設置的少女像。日本內閣官房長官加藤勝信29日就此事表示，「我認為這是非常遺憾的事情，日本政府會向相關人士說明立場，繼續為拆除少女像而努力。」

據《韓聯社》報導，由韓裔市民團體「韓國協議會」（Korea Verband）所主導的這座象徵慰安婦的少女像，是在德國的第三座，也是設立在公共空間的第一座。協議會2019年搬到柏林米特區（Mitte）比爾肯大街後，決定在附近市民經常出入的街道上建立少女像，與政府單位不斷磋商後，最終地點就選在鄰近地鐵站的比爾肯大街與布雷默大街路口。

報導指出，和平少女像與日本駐德國大使館的直線距離僅有2.8公里，開車車程只要10分鐘左右。韓國協議會表示，少女像的意義超越了日本軍慰安婦造成的國家間的問題，是以全世界在戰爭中受害的女性和女性人權議題為名義而設。

據報導，加藤勝信29日表示，日本知情在德國柏林市區舉行的揭幕儀式，但這與政府一直以來的既定立場根本無法兩立，「我認爲這是非常遺憾的事情。」

加藤勝信補充，日本政府未來將與更多有關人士接觸、說明立場等，繼續為拆除少女像而努力，「一直以來，政府都向國際社會以各種方式表明了，針對慰安婦問題的想法和各種對策，為了受到國際社會的正當評價，今後也將持續這樣努力與作法。」

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