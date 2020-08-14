814國際慰安婦紀念日　婦援會提2要求「教課書正名、日本政府道歉」





▲婦援會今日舉辦「814國際慰安婦紀念日」活動 。（圖／記者崔至雲攝，同下）

記者崔至雲／台北報導

今（14日）是國際慰安婦紀念日。婦女救援基金會表示，目前國內仍健在2位「慰安婦」阿嬤，婦援會將繼續倡議慰安婦人權公義，而今年有別於以往，沒有前往日本台灣交流協會前抗議，則是提出2大訴求，包括國高中課綱與教科書慰安婦一詞正名為「慰安婦-軍事性奴隸」，並要求日本政府為迫害女性的這段史實道歉。

即將在11月10日吹熄燈號的慰安婦博物館「阿嬤家」，14日舉行最後一場「814國際慰安婦紀念日」活動。婦援會執行長杜瑛秋表示，因為教課的描述不正確，因此很多學生會認為，慰安婦是自願性的、是從事性交易事業，可是大家知道，所有慰安婦其實她就是性奴隸。

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婦援會進一步指出，1995年聯合國人權委員會將「慰安婦」定義為「軍事性奴隸」。婦援會要求國高中課綱，依聯合國人權委員會的定義為「慰安婦」正名，正視她們是「軍事性奴隸」的歷史事實，而這正是與國際接軌的歷史教育。

婦援會也要求日本政府應負起歷史責任，承認參與「慰安婦」這項軍事性奴隷制度策劃、設立與管理，反省戰爭責任，並且為這段史實認錯道歉、賠償被害者。

對於台灣第一座慰安婦博物館「阿嬤家-和平與女性人權館」將於11月10日熄燈，杜瑛秋表示，將透過文化部、台北市政府協助提供閒置場所，目前已鎖定中正區、萬華區兩個空間，有待下周董事會決議最後落腳處，預計最晚在明年夏天可望重新開張。