協和基金會捐百萬贈苗縣信義國小　打造全新「協和廳」視聽教室

▲協和基金會董事長林光清先生、林光瑩女士（中），今年共捐贈600萬挹注教育興學，其中100萬元整建信義國小視聽教室。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣信義國小，7日上午配合15年校慶運動會，舉辦視聽教室「協和廳」落成揭牌暨頭份市農會四健會黑豆推廣活動，縣長徐耀昌感謝協和基金會董事長林光清、林光瑩兄妹捐贈100萬元整建，打造優質教育環境。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣旅外傑出縣民協和基金會董事長林光清先生、林光瑩女士，今年共捐贈600萬挹注教育興學，其中100萬元整建信義國小視聽教室，感謝林光清兄妺對苗栗家鄉的奉獻，捐資打造優美「和協」、「諧和」的學習環境，因此將此視聽教室也命名為「協和廳」。

▲頭份市公所、頭份市農會自2020年9月起至2021年1月，補助頭份市九千餘名國小學童，每月喝一瓶在地黑豆製作的黑豆奶，讓小朋友吃得健康吃得營養。（圖／記者黃孟珍翻攝）

信義國小校長鍾瑞蓉強調，協和廳保留階梯教室向下延伸至舞台的概念，具備文化、教學、表演功能，可兼做教學、演講、表演藝術、畫展等多功能場地。廳中也保有原梵谷星空的學生玻璃壁貼作品，舞台左牆也妝點設了仿梵谷畫作的大型梵谷壁鐘，美感及實用兼具，期望成為師生共榮成長的重要場域。

另外，在校區前庭也舉辦黑豆奶發表會，頭份市農會近年來推廣種植國產雜糧黑豆，全市種植面積約20公頃，今年更與新北市農會合作，委託知名食品公司製作成黑豆奶，會中舉辦相關產品展售，吸引不少民眾參加。

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