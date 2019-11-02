現代阿卡貝拉大賽　屏市信義國小阿緱囝仔贏7獎項…大贏家

▲屏東縣信義國小等4團體，參加2019台灣國際重唱藝術節-現代阿卡貝拉大賽獲獎全壘打 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣信義國小阿緱囝仔、Star’s Echo星的聲音、Our Song3團少兒組人聲樂團，以及社會組的補給艦人聲樂團共計4團，參加2019台灣國際重唱藝術節-現代阿卡貝拉大賽獲獎全壘打，摘下2金2銀，並包辦最佳少兒人聲打擊獎、最佳舞台等，總計獲得12項大獎，表現搶眼。

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▲▼屏東縣獲獎團隊、社會組補給艦。

由台北合唱中心舉辦的「台灣國際重唱藝術節-現代阿卡貝拉大賽」，是國內相當受到重視的新合唱藝術節慶活動，吸引各地團隊參賽。



今年屏東縣有4團參賽，分別為信義國小阿緱囝仔、Star’s Echo星的聲音、Our Song及補給艦人聲樂團。其中，信義國小阿緱囝仔在各隊激烈競爭下，不但拿下少兒組金牌冠軍的最大獎，並囊括最佳主唱、最佳人聲打擊、最佳指導老師獎、最佳舞台呈現及最佳服裝創意、最佳少兒組合獎共7個獎項，是比賽最大贏家，傲人成績讓師生振奮不已。

以唐榮及建國國小小朋友為班底的「Star’s Echo星的聲音」，也獲得評審青睞，獲得金牌獎、最佳人聲打擊獎及最佳主唱獎。有國中小學生共同組合的Our Song奪得銀牌獎。而唯一的成人組代表團隊「補給艦人聲樂團」在高手如雲的競爭下，脫穎而出，勇奪社會組銀牌。

文化處長吳明榮表示，阿卡貝拉人聲樂團每年透過公開徵選、培訓，並安排於屏東演藝廳演出，不只參賽成績優異，且常應邀演出，充分展現屏東縣藝文軟實力。

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