正妹街頭鞭打跪爬男「你像狗一樣」　路人圍觀PO網！牽出SM殺人案

記者蔡儀潔／綜合報導

河南鄭州街頭日前出現詭異一幕，一名男子跪在露天廣場哭訴自己女友被殺，同場一名女子則用疑似皮鞭的物體，不斷抽打該男子，罵道「你像狗一樣活著」。警方調查後發現，涉事男女同屬一個性虐待工作室，但該工作室近期竟涉及一宗命案。

▲現場畫面。（圖／翻攝自秒拍）

近日一段「鞭打跪地男子」的影片在網路瘋傳，畫面上可以看到，穿著黑衣、黑絲襪的女子在市區街頭，不停鞭打一名四肢跪爬在地的男子，邊打邊罵道「因為你沒錢，給不了他們好處，所以他們幫不了你，你沒用，啥（甚麼）都沒有，像狗一樣活著！」，現場不少民眾圍觀。

男子隨後跪地聲嘶力竭地哭訴，稱自己女友遭綁架，對方勒索他1萬元（人民幣，下同），他雖有報警但警方不予協助，反而叫他去跟親戚朋友借錢，結果女友於11月2日被撕票，而且死狀淒慘，胸口足足挨了3刀。

警方隨後到場處理，男子依然哭天喊地叫道，「你老婆孩子死了你會冷靜嗎？」鞭打他的女子也跪在旁不停嘶叫。然而警方介入調查後，發現事情並不單純，案件變得峯迴路轉。

▲警方到場。（圖／翻攝自秒拍）

調查發現，影片中的男子姓李今年26歲，現場2人與另外1男2女在當地經營一個性虐待工作室，專門經營性虐待遊戲業務，並透過網上聯繫及預約客戶，提供各種訂製服務。

11月2日當天，成員胡女在為一名31歲的馬姓男客戶提供性虐待服務時，被對方殺害。通報顯示，馬男供稱，他於2日下午3時30分，通過網絡交友平臺與胡女以1200元（約新台幣5200元）的價格，相約到一間民房吸食胡女帶來的禁用藥物，之後大玩性虐遊戲。當日下午5時，他搶劫胡女後殺死了她。

胡女遇害後李男為得到經濟補償，在報案後又夥同工作室另外3名成員，策劃「街頭表演」並拍片上傳網路。目前，馬男現已被依法採取刑事強制措施；李男等4人均已落網。