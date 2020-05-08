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河南鞏義發現5300年前「河洛古國」　仰韶文化中最具都市規格聚落遺跡

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▲河南鄭州出土的「河洛古國」。（圖／翻攝自新華網）

▲河南鄭州出土的「河洛古國」。（圖／翻攝自新華網）

實習記者周依儒／綜合報導

河南省鄭州市文物考古研究院7日舉行記者會，宣布在鞏義發現了「雙槐樹古國時代都邑遺址」。據悉，雙槐樹遺址位於黃河南岸高台地上，經過考古研究院和中國社會科學考古研究所多年的考古挖掘，終於確認是距離現今約5300年的仰韶文化中晚期巨型聚落，專家則命名為「河洛古國」。

▲河南鄭州出土的「河洛古國」。（圖／翻攝自新華網）

▲牙雕蠶藝術品。（圖／翻攝自新華網）

根據《新華網》報導，鄭州文物考古研究院院長顧萬發表示，河洛古國具有瓦城結構的圍牆、封閉式排狀布局的大型村落、3處共1700座的大型公共墓地、3處祭祀台遺跡，以及絲綢起源有關的牙雕蠶藝術品、陶作坊、道路系統等遺跡，同時也出土了一大批仰韶文化的文化遺物。

▲河南鄭州出土的「河洛古國」。（圖／翻攝自新華網）

▲陶罐排列的北斗九星。（圖／翻攝自新華網）

值得注意的是，考古學家在河洛古國也發現一處用陶罐排列出「北斗九星」遺跡，據悉，現在已經看不到北斗九星，專家也推測這應該是當時具有地位且熟悉巫術、天文的領導人的住居，而這種方式也等同於將自己「造神」，顯示出當時的人們也具有一定的天文觀。

▲河南鄭州出土的「河洛古國」。（圖／翻攝自新華網）

▲▼河洛古國全貌。（圖／翻攝自新華網）

▲河南鄭州出土的「河洛古國」。（圖／翻攝自新華網）

北京大學教授、夏商周斷代工程首席科學家李伯謙表示，河洛古國是目前在黃河流域的仰韶文化中發現規格最高且最具有都市性質的聚落，同時也代表了「中原文明發展模式」，崇尚中心和文化包容、重視民生、農桑等等，這樣的生活模式也被後代所繼承，成為中華文明歷史中最具有代表性的主流發展模式。

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