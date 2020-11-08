颱風天！女穿薄紗睡衣取餐…外送員「少做1事」吞負評：濕到透明

▲外送人員辛苦之餘，也常遇到許多奇人軼事。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「颱風天的夜晚，我吃了史上最扯的負評」一名外送員抱怨，他7日工作時突然接到顧客提出奇怪的要求，由於他沒有照做，最後竟吃了一個負評還沒小費，讓他非常無奈，不過也因颱風夜颳風下雨，意外讓他眼睛吃到冰淇淋。

該名男外送員在臉書社團「UberEATS台灣」PO文表示，當他發出「已抵達」通知後，客人竟私訊說「你可以捏她奶頭，謝謝」、「不捏沒有小費」，讓他當場愣住，按下預設的回應「好，我了解了！」

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「滾！」沒想到，客人那端突然開始傳訊息，表示她的朋友喝醉亂傳訊息，感到非常抱歉，之後會額外支付小費，便下樓與原PO見面取餐。

▲外送員將對話截圖PO出。（圖／翻攝自臉書UberEATS台灣）



原PO說，一名穿著薄紗睡衣的女客人下樓取餐，由於風雨交加，沒撐傘的女客人也因此淋濕，「目測應該有E cup…睡衣有淋濕，幾乎全透明, 風又大她的睡衣一直飄來飄去，一覽無遺」但最終還是沒有完成客人的要求，事後沒拿到小費也吃了一個負評，「吃了負評卻換到眼睛吃冰淇淋？還搞到我硬梆梆騎車也不方便？無言面對中…」

網友看完紛紛留言，「捏了就換你就要給客人大大的小費了」、「吳柏跳、吳柏跳、吳柏跳完、仙人跳」、「老實說你現在是不是在警局發文的」、「值得啦」、「那你現在知道我是怎麼得到100%的了」、「你是送餐去埔心牧場哦？」「還好沒捏，寧可得負評也不要得官司」。

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