桃園埤塘水門二度遭破壞竊水　工作站班長放名片：水供農民

▲桃園市觀音區桃園大圳8-29號埤塘水門遭破壞竊水，警方會同桃園農田水利處人員到場勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院農委會上月宣布桃竹苗1.9萬公頃農田全面停止灌溉，桃園市觀音區上月31日發現觀音區桃園大圳8-29埤塘水門遭破壞竊水事件，警方會同水利會人員到場勘查發現，遭破壞的水門居然還放有名片，經檢視是草漯工作站的張姓班長所為，自己人監守自盜相當諷刺，張聲稱並非飲水自己使用而是給其他種植蔬菜農民使用，水利會事後立即將張姓班長解聘，警方偵訊後依竊盜、毀損等罪嫌移送檢方偵辦，這也是桃園市第二起埤塘水門遭破壞竊水案件。

▲桃園市觀音區桃園大圳8-29號埤塘水門遭破壞竊水，張姓班長（右二）到場說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，10月31日中午12時許，接獲桃園農田水利會草漯工作站電話報案，聲稱觀音區桃園大圳8-29號池，給水井隔柵蓋板上與水閘門遭破壞，經查遭人剪斷金屬鍊條後更換，還私自打開水閘門竊取埤塘內之水，擅自引水灌溉事件。

▲桃園市觀音區桃園大圳8-29號埤塘水門遭破壞竊水，警方在現場發現留有張姓班長名片與紙條等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警據報後，會同水利會人員到場勘查，發現該主給水井隔柵蓋板與水閘門上鏈條上留有一張紙條，署名是63歲的張姓班長與聯絡電話，警方依據電話聯繫張男到場，張男到場後坦承水閘門是他打開的，但辯稱是飲水給其他種植蔬菜農民使用；由於涉及竊水與毀損罪嫌，張男坦承不知道如此嚴重，警方依毁損與竊盜罪函送桃檢偵辦，水利會則依違反農田水利法第16-1條、第30條之行政罰則由桃園農田水利會後續查處，並將張姓班長解聘。

據桃園農田水利會管理處指出，據張姓班長聲稱，他破壞水閘門鎖頭引水並非為自己使用，因有不少農民在埤塘周邊種菜，停灌後因無水可灌溉，所以才破壞鎖頭引水，班長為無給職，事發後已將其解聘，同時也在桃園區管理處轄下284口埤塘水門上張貼告示，提醒農民若擅自取水將依「農田水利法」究辦，還會面臨刑事責任。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►愛慕學妹偷拍入浴！研究生認罪 出庭帶30萬求原諒和解獲緩刑

►街頭警匪片！桃園男遇警神跳6米深大排...因這原因報警抓自己

►影／閃電9級強陣風突襲！蘆竹警分局新建大樓鷹架整片倒塌 道路封鎖