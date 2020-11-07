街頭警匪片！桃園男遇警神跳6米深大排...因這原因報警抓自己

▲桃園市鄭姓男子6日深夜在桃園區天祥七街附近交易毒咖啡包，被埋伏警方查獲卻跳入附近大排水溝逃逸，因摔傷腳無法行走反向警方求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子6日深夜在桃園區天祥七街附近交易毒品，警方掌握情資後在現場埋伏守候，見鄭男與2名男子正準備交易時上前盤查，鄭男趁機跳入旁邊深達6米、2樓高的大排水溝逃逸，但不慎摔傷腳無法行走，後來走投無路打電話向警方求助，員警扶持救援上岸後先送醫治療再依法送辦。

▲桃園市鄭姓男子6日深夜在桃園區天祥七街附近交易毒咖啡包，鄭跳入大排水溝逃逸，因摔傷腳無法行走，警方扶上岸送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，20歲的鄭姓男子在網路以暗語兜售毒咖啡包，同安派出所在網路巡邏發現後，在交易地點天祥七街附近埋伏，6日晚間11時20分，鄭男與2名男子出現在現場，埋伏員警立即上前盤查，先制伏2名男子，但鄭男則趁夜色掩護跳入附近大排水溝，員警在鄭男丟在一旁背包裡查獲31包毒咖啡包等證物。

鄭男跳入深達2樓高的大排後摔傷雙腳無法行走，大排內不但惡臭難聞且都遍佈老鼠蟑螂，鄭男在走投無路下，打電話給朋友向員警求援，員警持手電筒進入大排後，發現鄭男站在陰暗角落無法動彈，扶持鄭上岸送醫治療後再依毒品罪嫌移送桃檢偵辦，並將持續追查其毒品咖啡包來源與流向。

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