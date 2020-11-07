馬英九籲中共：立即停止戰機擾台！武力恫嚇徒招台灣反感

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九7日於馬習會五週年研討會演講，他再度呼籲中共，立即停止戰機擾台！今年共機侵擾我西南「防空識別區」多達280架次，其中飛越海峽中線49架次，是30年新高。這種作法只會徒增台灣的反感，傷害台灣人民感情。

▲前總統馬英九。（圖／記者羅婉庭攝）

馬英九指出，要改善兩岸關係，第一步就要拿出善意與誠意，既然雙方都不願發生戰爭，就必須高度自制，避免擦槍走火。除了軍機擾台外，10月8日大陸外交官毆打我方駐斐濟代表處人員事件，絕不能再發生，否則只會升高反陸情緒，把台灣的民心越推越遠，讓大陸國家主席習近平倡議的「心靈契合」淪為空談。

馬英九指出，5年前的「馬習會」為兩岸搭起了和平大橋，然而2016年台灣政黨輪替後，民進黨政府不願接受「一中各表的九二共識」，使兩岸辛苦建立共同的政治基礎與互信，瞬間消失，和平大橋隨即關閉。但在國際間，「馬習會」卻成為宿敵和解的範例。

馬英九說，2018年6月，美國總統川普與北韓領導人金正恩首次會面的地點也就選在新加坡，白宮表示，就是參考「馬習會」經驗。「很遺憾，為了選票，民進黨決定選邊站投入美陸對抗，加碼反陸，使得兩岸敵意升高。」

馬英九表示，2019年初習近平先生發表《告台灣同胞書》40週年紀念談話，由於他對「九二共識」的說法與過去不盡相同，讓蔡英文趁機將「九二共識」扭曲為等同「一國兩制」，影響了台灣一年後的總統大選。



馬英九指出，當前兩岸關係越來越惡化，緊張態勢持續升級，實在令人憂心。也因此，我們認為，無論中共當局或蔡政府，都應當致力於緩和兩岸當前嚴峻情勢，而且都要拿出具體行動。