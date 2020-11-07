馬英九籲「蔡習會」：美國終究自己利益為優先　蔡英文須停止選邊站

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九7日於馬習會五週年研討會演講，指出美國無論誰當選總統終究會以美國利益為優先，蔡政府應該停止選邊站，同時，馬提出上兵伐謀的「2不3要」，不求戰不畏戰，但要備戰、避戰與謀和，期待兩岸都能回到「九二共識」，甚至能夠促成「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。





▲前總統馬英九。（圖／記者羅婉庭攝）

馬英九同時呼籲中共，立即停止戰機擾台，其中飛越海峽中線49次，是30年來新高，徒增人民反感。

馬英九表示，不論美國總統大選最後結果如何，我們都必須瞭解，我們的命運掌握在自己手中。美國無論是誰當總統，終究是以自己的國家利益為優先，無論我們跟美國的關係如何緊密，我們的國家利益並不會跟美國的國家利益完全重疊，我們的大陸政策跟美國的對華政策，也不可能完全一致。

馬英九指出，如果唯美國馬首是瞻，受損的可能就是台灣的利益。例如，蔡總統為討好美國，今年8月28日突然宣布明年1月開放美國萊豬進口，造成民眾強烈恐慌與專家普遍反彈，爭議迄今未消；我方卻遲遲等不到台美「雙邊貿易協定」（BTA）的洽簽。

馬英九表示，他過去執政時採取的對外政策大戰略是「和陸、友日、親美」三個主軸，兼顧兩岸關係與國際關係，力求「機會極大化、威脅極小化」，締造了60年來最和平繁榮的台海情勢。他再次提出建議，民進黨政府面對當前局勢，必須改變「選邊站」、「一面倒」的對美政策，改為與大國等距交往，才能為台灣謀取最大利益。

馬英九表示，蔡總統在國慶時說，「面對區域和平穩定受到威脅，我們堅守不畏戰，不求戰的原則，避免擦槍走火」。「不求戰、不畏戰」是對的，但除此之外，更要備戰、避戰與謀和，也就是「2不3要」。

馬英九指出，「避戰」與「謀和」不是示弱，而是以智慧創造對我方有利的情勢，也就是《孫子兵法》上說的「上兵伐謀」，避免被不利情勢所逼而「求和」，因為戰爭不能解決兩岸問題，只會帶來更多問題。

馬英九表示，蔡總統說希望兩岸「共同促成和解及和平對話」，也曾說「既然兩韓都可以坐下來溝通，中國大陸也應該坐下來談」。在「馬習會」五週年的今天，他期待兩岸都能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。

馬英九說，當初搭橋，當然不是只用一次，而是讓能建立互信的兩岸領導人，都可由此通往和平大道。他鄭重呼籲，如果不願回歸「一中各表的九二共識」，就請儘快提出可以消弭兩岸戰禍的替代「謀和」方案；如果提不出來，就請考慮接受「ㄧ中各表的九二共識」，展開與大陸謀和的協商。讓台灣人民安心，是身為總統的最基本責任，且讓大家拭目以待。