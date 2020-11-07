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為什麼美國開票會這麼久？　選務人員曝「3大主因」拖垮計票速度

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▲▼郵寄選票。（圖／路透）

▲2020美國總統大選因郵寄選票爆增而使開票時間延長。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選開票統計已持續至第3天，部分州的郵寄選票截止日期也延長至下周，導致開票速度比往年緩慢，其中阿拉斯加州只開出50%，成為全美計票最慢的地區，而且最快要等到10日才會開始統計剩餘選票。對此，法新社採訪喬治亞州選務人員斯特林（Gabriel Sterling）分析出美選計票緩慢的「3大主因」。

疫情導致郵寄選票大增

對新冠病毒的憂慮使許多美國人首次嘗試使用郵寄投票，導致部分州被大量的郵寄選票淹沒，預計在1.5億張選票中郵寄選票就超過了7000萬張，卻沒有足夠的時間來因應規模大增的郵寄票。不僅需要設計新的選票樣式、新的處理機器，光是存放與檢驗就需要比以前更多的空間、桌椅與工作人員。

然而，美國郵政署受疫情影響的裁員與刪減設備，導致需要更多的時間處理郵寄選票，部分州也因此延長了11月3日選舉日之後收受選票的截止日期。另外，有些州並沒有事先打開信封與分類選票，例如密西根州選務人員只能在選舉日前一天開始拆信，而賓州則是在選舉日當天。

信封與簽名

郵寄選票的分類過程十分繁瑣，絕大多數的州規定，必須將信封外的選民簽名與資料庫中的簽名配對以驗證選票，在選舉日後才收到的選票還多了一道確認郵戳日期的程序，這在過去並不常發生。雖然多數地區都使用機器來比對，但不吻合的機率很高，因此仍須人工檢查。

配對完成後才能將選票從信封裡取出，許多州還規定選票必須放在內部另外的隱私信封內。至於點票也是使用機器辨識，若無法成功辨認就會由工作人員進行檢查，並手動計票，以及現場必須有超過1名的官員監督，以確保選舉結果的準確性。

法律與技術障礙

除了票務處理過程外，還有許多其他的問題也會影響速度，例如在南卡羅來納州的某個郡，因為選票列印時的錯誤導致機器無法驗票與計票，不得不以人工計算1.4萬多張選票，而且選票上除了總統候選人，還要圈選國會議員候選人、州或地方議員的候選人、警察局長、法官甚至是驗屍官。

另外，賓州匹茲堡所在的阿勒格尼郡（Allegheny County）也被迫暫停了約3萬張問題選票的人工計票。目前，川普競選團隊與共和黨人在部分州尋求停止計票、重新計票與取消投票資格的要求，希望能讓選舉結果對他們有利一些。

目前勝負仍未定的關鍵州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）
目前已開98％選票，拜登得票率為49.5％，微幅領先川普的49.3％；約剩10萬張選票未開出，拜登領先約1萬5426票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）
目前已開99％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約17萬1000張選票未開出，川普領先約7萬6587票。

喬治亞州（16張選舉人票）
目前已開99％選票，拜登得票率為49.4％，微幅領先川普的49.3％，目前兩人相差4124票；約1萬3000張選票未開出。喬治亞州州長稍早宣布，該州因兩人票數差距過近，將重新開始計票。

內華達州（6張選舉人票）
目前已開87％選票，拜登得票率為49.8％，暫時領先川普的48％。內華達州選務委員表示，約有19萬張選票未開出；拜登領先約2萬2657票。

亞利桑那州（11張選舉人票）
目前已經開出90％選票，拜登得票率為49.9％，川普得票率為48.7％，目前兩人相差將近4萬票，約有25至27萬票尚待統計。

根據《福斯新聞網》、《美聯社》統計， 拜登已經拿下擁有11票的亞利桑拿州，以264票領先川普的214票，不過其他美媒則尚未跟進開出亞利桑那州，因此票數有所落差。

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