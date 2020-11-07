中配經典卡通！　網推爆「這一部」超越日文版：俗語到位有台灣味

▲有網友好奇，大家心目中經典的中配卡通是什麼？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

網紅鍾明軒自曝遭《鬼滅之刃劇場版：無限列車》中配換角，咒罵「木棉花」倒閉引發軒然大波。有網友因此好奇發問，心目中最經典的中文配音卡通是什麼。其中許多動漫迷推爆「烏龍派出所」，中文配音根本超越日文版，而且還能跟上時事。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，最喜歡的中文配音卡通是海綿寶寶、蠟筆小新和烏龍派出所，認為這三部是「是中配卡通經典之作！」並詢問網友們，大家心目中最經典的中文配音卡通是什麼？

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貼文一出後，許多網友在底下熱烈回應，勾起許多人的童年往事，「你把花田一路放哪了」、「我們這一家的媽媽，配音國台語也是很有味道」、「中配的極品，南方公園四劍客」、「我們這一家也是超越原配的經典」、「極道鮮師，台語版很台味」、「海賊王」、「覺得舊版獵人中配更勝日配」、「舊版櫻桃小丸子」、「辛普森」。

▲許多網友都認為「 烏龍派出所」超越日文配音。（圖／記者蔡玟君攝）

其中許多人激推「烏龍派出所」，「烏龍派出所絕對第一！能把日語翻成台語、國語就算了，有些俗諺也用的很到位，還能跟上時事真的超強」、「烏龍派出所根本是經典」、「阿兩的台語都會給人覺得說，奇怪日本人怎麼聽得懂台語的感覺」。

有網友提到，日文配音的烏龍派出所阿兩會講日本方言，中配有特別注意到這一點，因此才會出現台語，如此用心的配音讓網友大讚，「就是這樣所以配的很經典」。