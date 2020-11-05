　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

客人點虱目魚頭！老闆收桌見「魚刺神擺盤」驚呆：差點跪了...

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 嘉義縣虱目魚嘉年華 近千人享星空美食饗宴 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲虱目魚是許多台灣人心中的經典美食之一。（圖／記者翁伊森翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在台灣水產養殖產業中，虱目魚占了相當大宗，無論煮湯或香煎後擠上檸檬汁，都深受許多人喜愛，唯一缺點就是刺很多！就有一位小吃店老闆在臉書《爆廢1公社》貼出一張照片，說有客人來吃飯，點了虱目魚頭，結果他收桌時，看到客人吃完的魚，忍不住直呼差點跪著收，「這根本boss級的！」

小吃店老闆貼文中表示，客人4日到店裡消費，點了虱目魚頭，結果他收碗盤的時候，差點就要跪著收，「對於不會『ㄔㄥ』魚的我來說……這根本boss級的！」只見客人把魚肉吃得乾乾淨淨，雖然魚眼珠是完好地擺在中間，但魚骨頭和刺都一片片、一根根地分開放在盤子上，整齊的樣子超療癒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲看到客人把虱目魚頭吃得如此乾淨，讓老闆也跪了。（圖／翻攝自爆廢1公社）

看到貼文後，這一幕讓其他網友也驚呆，「肉都剃乾淨了，再組回去當標本」、「解剖博士班嗎」、「除了眼睛沒吃……還好有眼睛，不然根本認不出來是魚頭，這個太屌了」、「我懷疑你的客人是一隻貓」、「再進階就把魚骨排成化石像了」、「應該是法醫，要不就是考古學家。」

還有人紛紛笑說，「這條魚在九泉之下倍感欣慰」、「這應該可以用嘴巴當外科醫生」、「套句專業名詞：細部分解」、「這傢伙解剖學可能pro級的」、「我只能沒志氣的吃鱈魚」、「跪拜（撐魚亞我也不太行），這根本是洗過又刷乾淨了吧！還排成這樣，法醫驗屍膩！」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／閃電暴風圈將觸陸！剎車北拐彎　強風「豪雨彈襲」2地區紅爆

被催繳房租氣炸！「台南鋁棒男」暴打管理員：打你這垃圾就像打狗

7成謀殺發生在分手後！精神醫師分析「7種病態人格渣男」

《鬼滅之刃》賣破億！禰豆子「竹筒」激似京都名產...cosplay成熱潮

再生不良性貧血有「3徵兆」　有人易疲倦、有人輕挖鼻孔就流血

【不斷更新】今年首撲颱風！閃電陸警恐擴大　全台停班停課懶人包

學齡前幼兒流感疫苗打氣差　首打族接種率17.7%「僅9.9萬人施打」

咖啡研討邁入新紀元　崑山科大成立全國唯一國際咖啡認證中心

Live／今年第一個！「閃電」颱風最猛狀態撲台　氣象局發布陸警

閃電颱風長大了！「暴風圈襲台」20:30陸警灌豪雨　路線恐變擴大警戒

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

美國大選「決戰賓州、密西根」！　川普想連任實際只有3種可能

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

愛琴海強震！4歲女童困91小時 她勇敢「沒哭」小手緊握消防員

李光洙骯髒手段有「原諒證書」　對決金鍾國...無奈喊：討厭和他比賽！

決戰最後5州！開票進度一次看　川普緊咬拜登...得票率差距小

快訊／閃電暴風圈將觸陸！剎車北拐彎　強風「豪雨彈襲」2地區紅爆

被催繳房租氣炸！「台南鋁棒男」暴打管理員：打你這垃圾就像打狗

7成謀殺發生在分手後！精神醫師分析「7種病態人格渣男」

《鬼滅之刃》賣破億！禰豆子「竹筒」激似京都名產...cosplay成熱潮

再生不良性貧血有「3徵兆」　有人易疲倦、有人輕挖鼻孔就流血

【不斷更新】今年首撲颱風！閃電陸警恐擴大　全台停班停課懶人包

學齡前幼兒流感疫苗打氣差　首打族接種率17.7%「僅9.9萬人施打」

咖啡研討邁入新紀元　崑山科大成立全國唯一國際咖啡認證中心

Live／今年第一個！「閃電」颱風最猛狀態撲台　氣象局發布陸警

閃電颱風長大了！「暴風圈襲台」20:30陸警灌豪雨　路線恐變擴大警戒

酒吧爭執遭警制止！17歲屁孩怒用3秒膠　狂封8台警車鑰匙孔

「已經搬走、過世都還能投票」　川普陣營在內華達州提聯邦訴訟

台中男陪妻回家偷看手機…丈母娘背後目睹！爆殺氣「聽你勒豪Ｘ」

爆乳正妹坐床等！老司機激戰完超滿意　「成人體驗館」狂開大揭密

一進書店就想大便？日本「青木麻里子現象」 困擾當事人30年！

「緊貼前車」慘卡平交道！轎車被自強號撞爛　女駕驚逃：前面擋住了我

快訊／CNN：賓州一個郡選票出現爭議　計票將延後一天

男上班一半偷溜過河…慘遇鱷魚拖咬　4天後尋獲「上半身」

郵局暗中操控大選？員工爆料：密西根州過期選票遭作假

快訊／川普宣布：將對所有「拜登勝選州」發動法律挑戰

國3時速110公里「黑貓遭甩飛車外」　重摔翻滾多圈癱倒路肩...畫面曝光

生活熱門新聞

更／閃電陸警恐擴大　全台停班課懶人包

即／閃電北彎暴風圈觸陸！豪雨彈紅爆

拿到房產遺囑　兩兒立刻翻臉趕人

買早餐錢不夠！店家拒絕退餐　網全讚爆

台南男打管理員　打垃圾就像打狗

閃電長大了！暴風圈威脅　陸上警報20:30發布

國軍30輛戰車半夜大行軍！家長怒了

水逆終於結束！12星座「運勢亮綠燈」

《鬼滅》禰豆子「竹筒」激似京都名產！

情侶嫌傳藝中心搭船竟破千！阿伯還原真相逆轉

7成謀殺在分手後！病態渣男分析

挖到全聯隱藏優惠！1650ml發酵乳3罐117元

閃電開始加速移動可能發警報　今晨16度周五變天雨最大

「失信選舉人跑票，川普會贏？」網曝恐怖後果

更多熱門

相關新聞

車尾20張貼紙演「我的一生」！網笑：老司機

車尾20張貼紙演「我的一生」！網笑：老司機

有些車主會在愛車上貼上可愛貼紙，較常遇到車內有小嬰兒，會貼上「Baby in my car」的貼紙，或是新手開車，會貼上「新手上路」，提醒後方的的車主，開車會比較小心或是慢，一名網友分享在路上遇到的逗趣車主，竟然用20張貼紙記錄「我的人生」，看圖說故事的搞笑情節讓網友全笑翻。

陌生女不夠錢買便當　「1句話」打動她

陌生女不夠錢買便當　「1句話」打動她

「強迫症冰箱」曝光！網驚：根本超商等級

「強迫症冰箱」曝光！網驚：根本超商等級

通靈系友人猜店名　網一看笑炸：麻吉無誤

通靈系友人猜店名　網一看笑炸：麻吉無誤

老伯數零錢結帳！他心疼想幫忙　結局神反轉

老伯數零錢結帳！他心疼想幫忙　結局神反轉

關鍵字：

虱目魚美食小吃魚刺老闆爆廢1公社

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

更／閃電陸警恐擴大　全台停班課懶人包

川普：選舉日後才投的票都不算數

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

川普：對拜登勝選州發動法律挑戰

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

即／閃電北彎暴風圈觸陸！豪雨彈紅爆

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

按摩師強壓女大生「手比噓」性侵下場曝　

BLACKPINK「帶妝抱熊貓」氣炸陸網

海底撈告輸河底撈　怒註冊263個新商標

實支實付全攻略／五家壽險公司「副本理賠」優缺點一次告訴你！

更多

最夯影音

更多
Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑
GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面