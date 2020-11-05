客人點虱目魚頭！老闆收桌見「魚刺神擺盤」驚呆：差點跪了...

▲虱目魚是許多台灣人心中的經典美食之一。（圖／記者翁伊森翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在台灣水產養殖產業中，虱目魚占了相當大宗，無論煮湯或香煎後擠上檸檬汁，都深受許多人喜愛，唯一缺點就是刺很多！就有一位小吃店老闆在臉書《爆廢1公社》貼出一張照片，說有客人來吃飯，點了虱目魚頭，結果他收桌時，看到客人吃完的魚，忍不住直呼差點跪著收，「這根本boss級的！」

小吃店老闆貼文中表示，客人4日到店裡消費，點了虱目魚頭，結果他收碗盤的時候，差點就要跪著收，「對於不會『ㄔㄥ』魚的我來說……這根本boss級的！」只見客人把魚肉吃得乾乾淨淨，雖然魚眼珠是完好地擺在中間，但魚骨頭和刺都一片片、一根根地分開放在盤子上，整齊的樣子超療癒。

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▲看到客人把虱目魚頭吃得如此乾淨，讓老闆也跪了。（圖／翻攝自爆廢1公社）

看到貼文後，這一幕讓其他網友也驚呆，「肉都剃乾淨了，再組回去當標本」、「解剖博士班嗎」、「除了眼睛沒吃……還好有眼睛，不然根本認不出來是魚頭，這個太屌了」、「我懷疑你的客人是一隻貓」、「再進階就把魚骨排成化石像了」、「應該是法醫，要不就是考古學家。」

還有人紛紛笑說，「這條魚在九泉之下倍感欣慰」、「這應該可以用嘴巴當外科醫生」、「套句專業名詞：細部分解」、「這傢伙解剖學可能pro級的」、「我只能沒志氣的吃鱈魚」、「跪拜（撐魚亞我也不太行），這根本是洗過又刷乾淨了吧！還排成這樣，法醫驗屍膩！」