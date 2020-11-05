車尾20張貼紙演「我的一生」！造人過程全看光光　網笑：老司機

▲原PO在路上驚見逗趣的車主。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

有些車主會在愛車上貼上可愛貼紙，較常遇到車內有小嬰兒，會貼上「Baby in my car」的貼紙，或是新手開車，會貼上「新手上路」，提醒後方的的車主，開車會比較小心或是慢，一名網友分享在路上遇到的逗趣車主，竟然用20張貼紙記錄「我的人生」，看圖說故事的搞笑情節讓網友全笑翻。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，在路上撞見一台有趣的車子，在車尾貼上搞怪有趣的貼紙，跟老婆相識戀愛，一起度過甜蜜的兩人世界，就連造人的過程也大方貼出。之後結婚生子組成家庭，結婚後同居摩擦變多了，爭吵次數也跟著上升，也開始會為了錢而煩惱，跟老婆吵架還被趕出家門，最後貼上一張哭哭臉的表情貼紙，用20張方格貼紙簡單的說明「這就是我的一生」。

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▲車主用貼紙清楚交代自己的一生。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO看完後笑翻，「有人能比這個更有哏嗎？我看到笑到不能」。貼文發出後，網友全笑翻大讚車主的幽默，「看過的見證了他的一生」、「車主一定老司機」、「這就是人生啊~」、「看完我覺得我也認識車主了」、「超X北的人生」、「他怎麼不怕人家看著看著就撞上去了」、「這如同人生跑馬燈一樣」。

由於車主的貼紙太特別，許多人都過目不忘，很多網友也表示曾經在路上看過，「第一次看到的時候只有一排，看來又進化了」、「我今天也遇到他啦」、「你的車怎麼又來了」。由於貼文受到網友們熱議，也意外釣出車主本人，「好厲害，這樣子也被你捕到我」。