預言失準被王浩宇酸　沈富雄9字回擊！點名蔡政府有責任

▲沈富雄嗆王浩宇「沒有常識也要看電視」。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇4日在臉書斷言，美國總統川普一定連任，還要前立委沈富雄說明為何預言失準。對此，沈富雄6日除了反擊王浩宇「沒有常識也要看電視」，也點名當民粹走到這個程度，蔡英文政府有責任。

美國總統大選前，沈富雄日前再三預言，民主黨候選人拜登獲勝，還以「川普難挽頽勢，預言即將成真」為題發文，從預測「拜登348：川普190」變成「拜登350：川普188」，還說不會再改了。未料，美國大選開票結果與民調落差甚大，他4日在政論節目上道歉，並表示民調公司有問題。

雖然拜登仍持續領先，但沈富雄票數上預測失準，被王浩宇酸。沈富雄為此政論節目《少康戰情室》上動怒，「你看現在那個小混混，那個小孩子，那個跨黨派的不分區的桃園議員王浩宇，他在臉書向我叫陣，說沈富雄你怎麼說拜登贏呢？你錯了，你出來解釋啊！他是個小混混，我實在不需要回答他，但是我忍不住了，你回去看電視嘛！沒有常識也要看電視，你看了電視就曉得，我到底對還是錯，對不對？」

沈富雄還說，獨派的人士愛台灣的心，可以理解，但不需要過分，過分，就變成整個台灣社會很幼稚，「我覺得這個蔡英文政府也有責任，當民粹走到這個程度，走到這麼膚淺這麼幼稚，我覺得政府應該有這個道義，把它稍微修正過來」。