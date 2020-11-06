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拜登當選可放心！　黃澎孝：70年來出兵保台都是民主黨總統

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▲▼2020美國總統大選,拜登。（圖／路透）

▲2020美國總統大選,拜登。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

2020美國總統大選持續進行中，民主黨候選人拜登目前仍領先川普，外界因此擔心，若拜登當選是否會影響美中台的關係。對此，軍系前國代黃澎孝昨（5）日在臉書指出，放心啦！70年來出兵保台的都是民主黨總統，「我們一樣可以安安心心地睡個好覺」。

黃澎孝指出，全世界最支持川普的台灣，相信有很多人看到拜登的逆襲會一夜難眠，但他認為不論共和黨或民主黨，美國歷任總統看待兩岸問題，都是以美國的利益為最高考量。

黃澎孝表示，事實上，美國重返亞洲的戰略調整，是從民主黨前總統歐巴馬就開始了，而川普總統的印太戰略，基本上也是在歐巴馬的基礎上發展出來的，也就是說兩黨在外交政策與美國國家戰略安全的考量上並無二致，同時也是為什麼美國國會諸多的「友台法案」，幾乎都是在兩黨一致支持下通過的。

「說白了！反共、抗中、挺台是兩黨一致的高度共識，就算民主黨的拜登入主白宮，這項基本政策，沒有任何改變的理由。」黃澎孝分析，拜登甚至可能為了撇清與中國的關係，反而採取更強硬的立場，去處理美中關係和兩岸問題。

黃澎孝點出關鍵，其實不論是共和黨的「印太戰略」或民主黨的「重返亞洲」，台灣都是美國在西太平洋地區，控制台灣海峽與巴士海峽的關鍵鎖鑰，也是美國在第一島鏈的中流砥柱。意即台灣本身就是一個「戰略寶島」。

黃澎孝舉例，蔣介石過去曾「押錯寶」的杜魯門，在1950年6月韓戰爆發後，就迅速主動派出第七艦隊協防台灣，而另一位民主黨的克林頓總統，也曾在1996年台海危機時，毅然決然地派出兩艘航母戰鬥群馳援保台。

最後，黃澎孝安慰川粉指出，放心啦！美國曾經出兵救台的都是民主黨總統，「就算拜登當選美國總統，我們也一樣可以安安心心地睡個好覺。」

▲▼2020美國總統大選,川普。（圖／路透）

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