為吃魚！4奇葩男將16瓶「芬普尼」倒入河　22萬條魚當場暴斃

▲４男竟倒了16罐「芬普尼」到河裡。（圖／翻攝自澎湃新聞）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸貴州人民法院近日審理1件令人匪夷所思的案件，4名男子因釣魚未果，竟天真地用爆竹炸魚，經過10幾分鐘後仍沒任何收獲，於是前後共購買16瓶毒藥倒入河中，結果成功「捕撈」3斤（等於1.5公斤）魚，只是他們並沒想到這樣的行徑，卻毒死了22萬隻魚，造成嚴重的生態危機。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，事情發生於遵義市湘江河支流洛江河龍潭溝，今年1月30日下午 2名男子相約釣魚，卻遲遲未見任何魚兒上鉤，而其中1人腦洞大開，竟提議「炸魚」或「毒魚」，於是兩人就隨即出資購買6瓶禁藥「甲氰菊脂」（俗稱「芬普尼」），且還另約了2名同伴攜帶炮竹，前來赴約捕魚。

▲「甲氰菊脂」是大陸農藥禁藥。（圖／翻攝自澎湃新聞）



他們用爆竹炸魚未獲後，於是將一瓶瓶農藥全倒入河流，等待10分鐘後見效果不彰，於是其中1人又跑去買10瓶的甲氰菊脂，再將其全倒入，沒想到魚隻開始浮上水面，一行人共「捕獲」10幾條魚，重量約1.5公斤的魚，收獲滿滿的回家食用，卻也沒想到這樣行經，帶來後續的影響有多大。

據報導，當地村民當晚驚見河段大量死魚漂浮，後來打撈了數百斤，經過專家鑑定後，4人的行為導致了2.2公里河段的魚類，差點面臨滅絕的危機，超過22萬條魚隻死亡，而河水和鱗片中也驗出甲氰菊脂的成分。

▲死掉的魚隻中，最大的重約4千克。（圖／翻攝自澎湃新聞）



事情曝光之後，4人透過報紙刊登道歉信，並共同出資11.4萬元人民幣（約台幣50萬元），購買22萬魚苗在洛江河上游投放，不止製作長期的警示牌80塊、印製宣傳張貼畫1700份，還承擔所有的鑑定費。

法院認為4人犯罪手段惡劣，嚴重危害生態環境，足夠構成非法捕撈水產品罪，因此出「餿主意」者被判1年6個月有期徒刑、緩刑2年，其餘3名被告均為1年有期徒刑、緩刑1年6個月。

▲4名男子刊登道歉信。（圖／翻攝自澎湃新聞）



對此，網友們認為4人的行徑感到無法理解，「太缺德了！應該判15年以上！」、「真是奇葩呀！」、「這到底是貪婪，還是腦子有問題？」、「毒死的魚也敢吃？」、「有錢買毒藥，沒錢買魚？」、「用買毒藥和炸藥的錢，來買魚不好嗎？」、「11.4萬可以去市場吃到吐，去海邊購買剛打撈上的魚，可以吃到他拉肚子，何必呢？」不過，也有網友解答說，甲氰菊脂對人的毒性較低，但直接在河流中使用，會對水生生物造成毀滅性的打擊。