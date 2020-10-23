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她半夜路旁哭泣　原來找朋友玩走失忘記回家的路…屏警助返家

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▲屏東警分局民族派出所警員陳漢霖、楊正誠聯絡黃女家人將她帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局民族派出所警員陳漢霖、楊正誠聯絡黃女家人將她帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

20歲黃姓女子半夜獨自坐在屏東市一家超商外騎樓地哭泣，屏東警分局民族派出所警員陳漢霖、楊正誠執行巡邏勤務發現，擔心她的安危，主動上前關心，才知道她與朋友出遊走失，也不知道回家的路，因此哭了起來，員警隨即將她載返派出所，根據協尋系統，找到心急如焚的家人到派出所將她接回。

屏東警分局民族派出所警員陳漢霖、楊正誠日前執行2-4時巡邏勤務，於轄區防制犯罪及維護治安，途經一家超商前，看到一名女子在騎樓前呆坐、哭泣，下車關心，她表示，白天與朋友出門遊玩，卻與友人走散了，也不認識路，因不熟路況走著走著覺得疲累就在超商前騎樓地休息，不知該怎麼辦，想到就哭了起來。

員警先載她回派出所，提供茶水、食物讓她果腹，由於她身上無任何證件，只能口述說出姓名，卻無法完整說出年籍資料，經警方慢慢詢問，輔以警用電腦系統查詢系統所通報協尋人口，聯絡上她的父親，讓心急如焚的家人放下心中大石。

警方事後了解，黃女患有輕度智能障礙，於早上就自己出門找朋友遊玩，到半夜還尚未回家，讓家人很擔心，報警請求協尋，接到警方電話，興奮地趕到派出所將她接回，一再向警方道謝。

屏東分局長劉清俊肯定陳、楊兩員主動積極關心深夜落單女子，進而協助她安全返家，充分發揮警察為民服務精神，具體展現人民保母形象，足堪員警表率。

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