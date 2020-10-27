台南女開車門路殺女騎士...人車倒地頭重創亡　家屬求行車紀錄器

▲台南市永康區永華路、文化路口發生一起車禍意外，余姓女子路邊停車，打開車門時未注意後方來車，程姓女機車騎士一頭撞上，傷重不治。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區永華路、文化路口，10月26日中午發生一起車禍意外，34歲余姓女子路邊停車，打開車門時未注意後方來車，導致66歲程姓女機車騎士閃避不及一頭撞上，人車倒地頭部受重創，送醫不治，台南市永康分局依過失致死罪嫌偵辦中。

台南市警永康分局指出，34歲余姓女子，於10月26日中午12時4分許，駕駛自小客車於路邊停車，余女開啟車門時，與騎車行經該處的66歲程姓女子發生碰撞而肇事，程女頭部受傷由救護車送往奇美醫院急救，傷重延至下午1時21分許宣告不治死亡，余女酒測值為0.00mg/L。

永康分局警方案發後，馬上派員前往管制交通，並進行勘查測繪蒐證，肇因分析初步研判係余女涉嫌開啟車門時不注意其他車輛或行人而肇事，詳細原因尚待進一步調查釐清。

案發後有死者親友在臉書社群「永康大小事」PO文，尋求案發時路過民眾提供行車紀錄器。據PO文者指出：「死者是很疼他的伯母，聽家人的描述，伯母騎機車途中遭停車的人突然開車門撞上，當時撞擊力之大由現場血跡及機車毀損情況可知，警察調路上監視器僅能看到部分角度的影像，因為想更明確看到衝撞過程細節，附近店家監視器也都去調過了，但遺憾的是店家不是沒有拍到，就是監視器剛好壞掉，現在只能祈禱有在那個時間點路過那個路段的好心人士，提供行車紀錄器幫忙」。

▲死者親友臉書社群PO文，尋求路過民眾能提供行車紀錄器釐清案情。（圖／翻攝自臉書永康大小事）

永康分局指出，警方將加強宣導車輛駕駛人開啟車門，應遵循兩段式開啟車門方式為之，以維交通安全。全案目前由警方依過失致死罪嫌偵辦中。

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