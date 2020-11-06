酒駕瑪莎拉蒂撞死2人！　23歲千金「花錢買人命」成功逃死

▲富家千金酒駕瑪莎拉蒂，撞死2人。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省永城富家千金譚明明2019年7月3日駕駛瑪莎拉蒂，剮蹭8車後逃逸，再追尾BMW，致2死4傷。死者家屬曾表示，拒絕譚家457萬元人民幣（約新台幣1964萬元）賠償，只求從嚴判決。6日，譚明明被判無期徒刑。令人意味深長的是，公開宣判前一天，媒體釋放消息稱，雙方已經就民事賠償達成和解。當時就有網友猜測，她將會被從輕判。

河南永城「瑪莎拉蒂案」事發1年多，自1月16日休庭後，於6日下午在永城市人民法院由商丘市中級人民法院宣判。沒想到，5日，據《上游新聞》報導，受害者家屬和被告人已就賠償部分達成和解。

11月5日，針對具體賠償數額，知情人士表示，「肯定沒2600萬人民幣（約新台幣1.1億元）那麼多，但具體數額，現在還不方便透露。」

發生於2019年7月3日的「女子醉駕瑪莎拉蒂撞BMW」事件一度引發輿論關注。案件中，醉駕司機譚明明載著2位朋友，駕駛瑪莎拉蒂連續擦撞了多輛小型轎車並逃逸，最終又撞上等待紅綠燈的BMW，並致車輛爆燃，造成車內2人死亡。

▲譚明明。（圖／翻攝自微博）

據永城市公安局事後通過官微發佈《永城市「07.03」案件情況通報（二）》稱，這起事故造成「車內2人死亡、1人受傷，肇事車內3人受傷。」

事件在網路上延燒，譚明明富家千金、炫富等背景迅速遭起底，網友挖出她出身皮革世家，每年光納稅就高達2.5億元，甚至在事發前兩年，她就有18次違規，瑪莎拉蒂就有高達68次違規紀錄。

被逮捕後，譚明明下跪痛哭，承諾一定解決問題，沒想到事後翻臉不認人，竟嗆死、傷者家屬，寧願砸1.26億元打官司，也不會賠償一毛錢。不過受輿論影響，譚家認錯賠償1964萬元，但死者家屬表示全都不要，只求法官判她死刑。

6日，河南省商丘市中級人民法院在永城市人民法院對該案公開宣判，以危險方法危害公共安全罪，判處譚明明無期徒刑；車內其餘2名朋友都獲刑3年，緩刑3年。

對此，網友一面倒怒轟，「有錢真的能買命」、「在錢的面前，法律就是一坨屎」、「然後慢慢減刑？」、「花錢保命了啊」、「世上無難事，只怕有錢人！」、「有錢真的很好，有錢就能買命，能買自己的，也能買別人的」、「這個世界永遠是有錢人的天下」。

►戴口罩也要記得保養