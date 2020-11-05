苗栗「慢慢男」醉駕夜撞5車　超低速肇逃...警180秒下個路口速逮

▲張男4日深夜酒駕擦撞多部汽機車後肇逃，警方動員多名警力將他攔截，5日依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名張姓男子（55歲），4日深夜在苑裡鎮市區酒駕擦撞多部汽、機車後肇逃，警方獲報後出動多名警力前往攔截，前後只花3分鐘時間，就在下個路口前將酒氣沖天的張男逮捕，5日訊後將依肇事逃逸與公共危險罪移送。

經警方調閱監事後表示，張男4日深夜11時許，駕駛銀色自小客車行，經苑裡鎮天下路與和平路口準備要左轉時，不慎失控撞到停放在路邊的1部小客車及2輛機車，張男就這樣停了幾分鐘後，開始慢慢退後接著又緩慢前進，最後就這樣「慢慢的」逃離現場。

▲張男喝酒後駕車，沿路碰撞2輛自小客車以及3輛機車，將依公共危險罪移送。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苑裡分駐所所長陳世偉指出，接獲通報後立即調派人力前往搜索，不到3分鐘，就在為公路與信義路口，攔截到肇事的自小客車，張男下車後還不時搖搖晃晃的，經酒測後發現，張男酒測值超過標準值，當場被帶回派出所偵訊，5日依公共危險罪嫌送辦。至於詳細責任歸屬，尚待釐清中。

Her今天推出雅詩蘭黛「全新小棕瓶」特潤超導全方位修護露

50ml，原價3950元，特價2088元。

被愛沖昏頭！純情男網路遇「樂樂」噓寒問暖 1句話險遭詐30萬

