LiTV代表台灣參加全球OTT論壇　展現台灣先進OTT技術實力

▲LiTV立視線上影視董事長錢大衛。（圖／LiTV提供）

記者余弦妙／台北報導

LiTV立視線上影視董事長錢大衛於5日，代表台灣參加首屆全球OTT論壇，會中指出，LiTV最新數位電視廣告定位技術，展現台灣OTT產業在激烈競爭下的先進技術實力，和來自全世界OTT產業的代表互相交流學習。

LiTV指出，光州國際文化創意產業展（Gwangju ACE Fair）是韓國文化產業展示會中最先取得國際展會認證（UFI），由世界各地文化產業專業人員共同參與的高水準學術會議，在疫情影響下2020全球OTT快速發展，今年首次舉辦的全球OTT論壇，美國、法國、台灣、日本、韓國等OTT產業代表齊聚，探討「全球OTT產業及市場展望」。

錢大衛表示，聯網電視「CTV」廣告是LiTV的最新發布的創新廣告產品，將數位廣告技術應用至用戶家中的大螢幕電視，具有根據個人或家庭資料定位，精準找出家庭收視受眾的能力，將數位廣告的受眾市場，一口氣從電腦、手機再延伸至家家戶戶的電視上。

在論壇中，大家都在好奇全球OTT業者的下一個營運策略是什麼？OTT服務應該停留在SVOD(會員訂閱制)還是開始轉向AVOD(免費廣告制)？錢大衛也分享，LiTV的營運模式，以兼具AVOD(免費廣告制)和SVOD(會員訂閱制)的營運模式，並與台灣各大有線電視業者合作，給消費者更多且超值而豐富的影視服務。