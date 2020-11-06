「百億總裁」罪嫌重大！　法官裁定收押禁見

▲莊周文被法官裁定羈押禁見。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者李忠憲、邱茀濱／台中報導

「百億總裁」莊周文通緝近3個月，日前在彰化落網，並查扣集團所屬伺服器700多台、帳戶存摺約9億元，最後被依賭博、洗錢等罪嫌移送台中地檢偵辦。經檢察官複訊，認定莊男有串證、滅證、逃亡之虞，稍早向地院聲請羈押禁見。目前，法官裁定將莊男收押禁見。

台中檢警1月破獲2處網路博弈洗錢水房，擴大偵查後發現，幕後金主疑為百億身價的國際控股集團總裁莊周文，深入追查後8月初兵分多路出擊、再逮18人，但莊疑提前聽到風聲「神秘失聯」。

檢察官9月發布通緝，刑事局中部打及犯罪中心4日下午在彰化逮捕莊男及其曾姓司機，查扣集團所屬伺服器700多台、帳戶存摺約9億元，莊及集團成員的不動產多達百筆，及名下13輛麥拉倫、藍寶堅尼等超跑名車，訊後依賭博、洗錢、組織犯罪等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

經檢察官複訊，認定莊男涉洗錢、賭博等罪，有串證、滅證、逃亡之虞，因此向台中地院聲請羈押禁見。今天下午法官召開羈押庭時，認為莊男涉犯洗錢防制法第14條等犯罪嫌疑重大，除有通緝到案之逃亡事實外，也有事實足認為有逃亡之虞。

法官表示，還有事實足認為莊男有湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，而有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款之羈押原因，非予羈押，顯難進行追訴、審判，且有羈押之必要，認檢察官聲請羈押被告為有理由，准予羈押並禁止接見通信。

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