增4例境外！從印尼、墨西哥入境　3移工同班機來台檢疫後確診

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案分別從印尼以及墨西哥入境。

▲指揮中心記者會，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

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指揮中心表示，案571、572及573均為印尼籍女性，年齡介於20多歲至40多歲，今(2020)年10月22日搭乘同一班機來臺工作，入境迄今均無症狀，11月4日檢疫期滿前進行採檢，皆檢出陽性於今日確診，目前住院隔離中。由於3名個案來臺迄今均無症狀，且居家檢疫期間未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心指出，案574為本國籍20多歲女性，今年2月至墨西哥工作，曾於當地接觸確診個案，10月30日陸續出現流鼻水、鼻塞、頭暈症狀，11月4日返臺入境時主動告知症狀及接觸史，在機場進行採檢，於集中檢疫所等待結果期間出現嗅味覺異常情形，後續因確診收治住院隔離。目前已掌握個案同班機接觸者共31人，其中16人為前後二排座位旅客，列居家隔離，15人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

▲案574班機座位圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，國內目前累計573例確診，分別為481例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，523人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。