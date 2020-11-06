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社會 社會焦點 保障人權

分手酸嗆「X起來」！兩任前女友開戰　他慘成法院認證無縫接軌男

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記者黃翊婷／新北報導

陳姓女子不滿男友提完分手不久，就和前女友舊情復燃，氣得在社群軟體Instagram公開兩人的合照，並留下一句「無縫接起來前女友X起來」，結果挨告公然侮辱罪，一審被判處罰金7000元。她不滿提出上訴，最終大逆轉獲判無罪。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲陳女不滿男友分手後的空窗期太短。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本案當事人無關）

檢方認為，陳女因為不滿男友分手後隨即與前女友復合，2019年8月24日在Instagram公開兩人的合照，並於照片上留下「無縫接起來前女友X起來」等文字，這樣的行為顯然已經觸犯刑法第309條第1項公然侮辱罪嫌。

雖然陳女一審被判處罰金7000元，但她提出上訴並表示，上述文字內容屬於網路PTT流行用語，「無縫接起來」用來描述男友與她分手之後，馬上就有新對象，「前女友X起來」只是表示男女朋友交往過程中的約會行為，縱使這些用語比較粗俗，可是她絕對沒有謾罵女方的意思。

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲陳女在Instagram公開合照發洩心情。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

新北地院法官認為，不論是「無縫接軌」（指空窗期太短）或是「X」（指性交行為）等字詞，從整體文義、客觀環境以及現在社會上一般人對於語言使用的認知看來，都只是在單純描述一種現象，無法認定帶有任何貶義。

法官接著指出，陳女在感情上遭到男友背叛，肯定有許多不滿，心情上也已經很無助、落寞，國家法律應該允許她宣洩這樣的情緒，縱使用語比較不堪、戲謔，也只是品位水準比較低的問題而已，如果連這樣子的文字內容都要以公然侮辱罪進行處罰，那麼憲法對於言論自由的保障將完全淪為空談，字典中的「幽默感」一詞甚至可以直接刪除，最終逆轉裁定原判決撤銷，改判她無罪，全案仍可上訴。

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