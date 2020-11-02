「火災封路」他方向盤一轉吞3張紅單　開過警察面前3次掰沒看到

記者黃翊婷／新北報導

李姓男子今年1月24日晚間10時許開車外出，行經新北市泰山區泰林路與泰山路口時違規轉彎，後來又因為拒絕停車接受稽查、紅燈迴轉挨罰，一口氣收到3張罰單，不滿提出行政訴訟。不過，新北地院法官認為李男從警員身邊經過3次，不可能都沒看到，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

李男在判決書中主張，當日他開車行經泰林路，並在泰山路路口左轉，因泰山路與泰林路口呈現45度角，剛好被駕駛座左前方A柱擋到，所以沒有看到斑馬線上有警察，直到轉過去才發現，沒想到警員突然衝出來，因為擔心車速快會撞到，第一直覺是先閃開避免發生車禍，之後就停在路邊等待，但警員沒有上前盤查，加上前方發生火災，於是就迴轉回到泰山路及泰林路口，「警察還是沒有攔查，我以為只是火災封路攔車，不是臨檢，就離開現場。」

李男不滿表示，過了一段時間一次收到3張罰單，說他攔檢不停，「這讓人非常不能接受，當時夜色昏暗，路段前方發生火災，路口沒有放三角錐或停放警車，駕駛人根本很難注意到封路」，自己不僅被警員嚇一跳，還要付出2萬3300元的罰款、吊扣駕照半年，實在無法接受，就算要找證據，行車紀錄器也早就洗掉了，「警察擾民也不是這樣找麻煩的」，希望法官能夠重新檢視此案，取消罰單。

▲李男以為警察站在路口是因為前方火災封路。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

不過，新北市政府交通事件裁決處出示警員提供的採證影片等證據，顯示當時警員身穿反光背心、手持發光指揮棒，白色警用機車也開啟警示燈停放在泰林路往泰山路口處，有一般注意能力的駕駛人應該都可以即時反應受檢，況且李男從頭到尾總共經過警員面前3次，不可能沒有看到，但都沒有停車受檢，加上的確有做出違規轉彎、紅燈迴轉等行為，依法裁罰並無不妥。

新北地院法官勘驗現場影片、照片，發現李男在尚未進入路口前應該就可以看到執勤警員，而警員也的確有使用上述裝備，雙方相距只有一個人身的距離，A柱再怎麼擋也不可能完全看不到，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。