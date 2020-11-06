吃醋前妻戀愛了！醋男半夜揪團衝「現任」家撒冥紙　肉身撞壞鐵門

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓大卡車司機不滿前妻疑似有了新戀情，氣得找來兩名友人助陣，半夜不睡覺跑到「現任男友」家門口撒冥紙，後來甚至撞壞鐵門、敲毀對講機，因而吃上恐嚇、毀損他人物品兩罪，結果不僅人沒追回來，還損失了3萬元。

▲吳男跑到別人家門口撒冥紙。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中提到，吳男懷疑前妻和A男（化名）在交往，今年4月11日晚間10時許看到前妻的車子停在男方家附近，氣得打電話找來陳姓、林姓友人助陣，並在隔日凌晨1時許朝A男家大門狂撒冥紙，大聲叫囂「XXX出來」，把屋內的人嚇了一大跳。

但事情到這裡還沒結束，氣不過的吳男多次跑到A男家使用門口的對講機，沒有獲得回應就氣到徒手猛敲，導致對講機面板與底座分離、內部線路脫落斷裂；接著他乾脆用身體衝撞鐵門，力道之大連鐵捲門旁的小門門閂都被撞出裂痕而鬆動，最終損壞無法使用。

▲吳男撞壞A男家的門。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案無關）

A男擔心自己的人身安全會受到危害，於是自行向虎尾警分局報案。這個時候吳男才發現事情鬧大了，趕緊在警方的勸導下把亂拋的冥紙掃乾淨，事後雖然有意調解，但被A男拒絕，雙方至今都沒有達成和解。

雲林地院法官考量到吳男沒有前科，還有兩名未成年的孩子需要扶養，擔任大卡車司機的月薪約4萬元，最終依恐嚇危害安全罪、毀損他人物品罪各判處拘役20日及15日，合併應執行拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。