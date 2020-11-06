免驚！「肝癌微創手術」傷口小恢復快　高齡長輩也見成效

▲高齡84歲的劉姓老翁，右肝臟長一顆15公分的腫瘤（紅圈處)，經微創手術後，無復發跡象，且恢復狀況良好。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名84歲的劉姓老翁，因腹痛就醫發現右肝臟長一顆15公分的腫瘤，經醫院安排進行腹腔鏡右側肝葉切除手術，完整將肝腫瘤切除，術後因傷口小、恢復快，後續追蹤無復發跡象，成效顯著。

另外，1名高齡94歲的徐爺爺，抽血檢查發現胎兒蛋白指數有異常，檢查發現橫膈下的肝臟高處有3公分腫瘤，經腹腔鏡熱頻燒灼手術將腫瘤燒融，術後恢復良好，指數也正常。2位長輩術前評估心肺及肝功能皆正常，且天天能勞動或運動，因此接受手術治療都有很好的成效。

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劉信誠醫師表示，肝癌治療包含根除性治療（手術、熱頻燒灼術、冰凍術、肝臟移植）及緩和性治療（栓塞術、標靶治療、免疫治療）；手術治療一直是肝癌主要的治療方式，可以完整地將腫瘤切除，有效降低復發率。

但劉信誠指出，傳統手術會在上腹部留下至少30公分的傷口，術後的疼痛感常讓病人拒絕咳痰及下床活動，嚴重甚至導致肺炎、延長住院、增加死亡率。微創手術相對傷口小、疼痛較輕微、術後復原快、傷口感染低，這些好處對高齡長輩尤其重要。

大千綜合醫院表示，引進新型腹腔鏡諧波手術刀、高解析度腹腔鏡超音波及各式腹腔鏡手術凝血醫材，能在高畫質腹腔鏡下安全的進行肝臟組織及血管的剝離，大幅增加腹腔鏡肝臟手術的可行性及完成性。由於慢性肝炎是肝癌的高危險因子，且早期肝癌的治癒率非常高，因此醫師建議，有B型、C型、酒精性肝炎的病人，要定期做腹部超音波檢查，才不會錯過黃金治療期。

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