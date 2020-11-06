深夜下班返家…驚見裸男竄出「下體對著她」！高職妹嚇傻拔腿奔逃

▲苗栗警方成立專案小組，漏夜調閱附近監視器，鎖定1名27歲的徐姓男子，將他逮捕歸案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍火車站附近，4日深夜驚傳遛鳥俠出沒；1名女高職生打工下班返家時，徒步走在火車站後站公園時，突然有1名光溜溜的男子跑出來裸露下體對著他，少女見狀花容失色狂奔離開現場，事後向校方反映，學校也立即通報校內同學注意自身安全，並報警處理。

警方表示，這名女高職生4日晚間10時許，剛從打工的地方下班，一如往常的要徒步走回租屋處，就在行經後龍火車站後站旁公園時，突然出衝1名男子，全身光溜溜的正對著他，女學生當場嚇得不知所措，趕緊狂奔離開現場；事後馬上向學校反映此事，學校也立即啟動輔導機制，並循學校與警方連繫管道通報。

▲徐男犯案地點地處偏僻，警方不敢大意，漏夜調閱周遭監視器後，鎖定嫌犯並前往徐男住處逮捕歸案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣警察局長翁群能得知本案後，立即指示警察局刑警大隊、婦幼警察隊、少年警察隊及竹南分局成立聯合專案小組全力查緝，因案發地點地處偏僻，附近無民宅住家，故以案發地為中心點劃定同心圓，過濾鄰近路口監視器及訪查案發時段經過的車輛駕駛人，發現1名徐姓男子（27歲）涉有重嫌，警方立即前往徐男住處查緝，經突破心房徐男坦承犯下此案。

竹南警分局分局長林永勝表示，校園學生安全為當前社會矚目案件，案發後也與校方保持密切連繫，對學生施以自身安全教育宣導。也呼籲學生，在校外儘量能攜伴同行或請家長接送，避免單獨在偏僻道路行走，同時也責成轄區分駐所加強學校周邊及鄰近學生租屋地點加強巡守，以維護學生人身安全。

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